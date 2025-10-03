Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.

Погода по регіонах

У західних областях прогнозується +9…+12 °C.

На півночі — +12…+14 °C.

У центральних регіонах — +12…+18 °C.

На півдні — +15…+19 °C, у Криму до +20 °C.

На сході очікується +15…+18 °C.

Дощі в суботу пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральні та північні регіони. На решті території буде без опадів.

У неділю дощі ймовірні на півдні (крім Одещини), у східних областях та місцями на заході. В інших регіонах — сухо.

Погода у столиці

У Києві на вихідних буде переважно без опадів, лише в суботу ввечері можливий короткочасний дощ.

Денна температура повітря коливатиметься в милосердних межах, очікується у столиці +14…+15 °C.

"Варимо гарбузову кашу, збираємо гриби, йдемо грітися на вулиці, бо опалення хоч і оголосили, але до тепліших реалій ще походимо у теплих флісових штанах, стежимо за погодою і з пʼятниці по неділю обов’язково вітаємо улюблених учителів із їхнім Днем", - підсумувала Наталка Діденко.

фото: Наталка Діденко