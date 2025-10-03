Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
На вихідних, 4 та 5 жовтня, в Україні очікується нерівномірний розподіл температури: найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше – на сході та південному сході країни
Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.
Погода по регіонах
У західних областях прогнозується +9…+12 °C.
На півночі — +12…+14 °C.
У центральних регіонах — +12…+18 °C.
На півдні — +15…+19 °C, у Криму до +20 °C.
На сході очікується +15…+18 °C.
Дощі в суботу пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральні та північні регіони. На решті території буде без опадів.
У неділю дощі ймовірні на півдні (крім Одещини), у східних областях та місцями на заході. В інших регіонах — сухо.
Погода у столиці
У Києві на вихідних буде переважно без опадів, лише в суботу ввечері можливий короткочасний дощ.
Денна температура повітря коливатиметься в милосердних межах, очікується у столиці +14…+15 °C.
"Варимо гарбузову кашу, збираємо гриби, йдемо грітися на вулиці, бо опалення хоч і оголосили, але до тепліших реалій ще походимо у теплих флісових штанах, стежимо за погодою і з пʼятниці по неділю обов’язково вітаємо улюблених учителів із їхнім Днем", - підсумувала Наталка Діденко.
фото: Наталка Діденко
- На минулі вихідні Наталка Діденко прогнозувала суху та сонячну погоду вдень, а вночі — прохолодну.
