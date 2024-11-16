Найтепліше - на Прикарпатті, найхолодніше - на Харківщині: прогноз погоди на 17 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 17 листопада найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму. Там температура вдень сягне +7...+12 С°.

Водночас найпрохолоднішою погода очікується на Харківщині - максимально +4...+6 С°.

Попри це, синоптикиня прогнозує повсюди досить комфортну погода без опадів та із середньою температурою повітря до +4...+12 С°.

Погода у столиці і прогноз на наступний тиждень

У Києві в неділю також буде сухо. Також у столиці потепліє до +9...+11 С°.

Синоптикиня наголошує, що наступний тиждень принесе істотну зміну погоди в Україні.