Найтепліше - на Прикарпатті, найхолодніше - на Харківщині: прогноз погоди на 17 листопада від Наталки Діденко
У неділю, 17 листопада, у більшості областей Україні прогнозується комфортна для листопада погода. Проте наступного тижня температура може знизитися
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 17 листопада найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму. Там температура вдень сягне +7...+12 С°.
Водночас найпрохолоднішою погода очікується на Харківщині - максимально +4...+6 С°.
Попри це, синоптикиня прогнозує повсюди досить комфортну погода без опадів та із середньою температурою повітря до +4...+12 С°.
Погода у столиці і прогноз на наступний тиждень
У Києві в неділю також буде сухо. Також у столиці потепліє до +9...+11 С°.
Синоптикиня наголошує, що наступний тиждень принесе істотну зміну погоди в Україні.
- Актуальне
- Важливе