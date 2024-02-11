Не дійшли 1 км до кордону: ДПСУ затримала вісьмох порушників на шляху до Молдови
На Одещині прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити у Молдову через невизнане Придністров'я
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Чоловіків зупинили неподалік села Лабушне Подільського району, за кілометр від кордону.
“Восьмеро українців, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, мали намір незаконно потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. За послугу з прокладання маршруту організатор просив від 40 до 80 тис. гривень з кожного”, - зазначають у ДПСУ.
За спробу незаконного перетину кордону на порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Справи скеровано до суду.
- 7 лютого румунські прикордонники виявили в річці Прут тіло чоловіка, ним виявився житель Харківщини. У ДПСУ припускають, що він намагався незаконно перетнути кордон.
- 11 лютого стало відомо, що українські прикордонники затримали жителя Одещини, який пішки намагався незаконно перетнути кордон та повернутися з Молдови в Україну.
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