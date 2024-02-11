Не дійшли 1 км до кордону: ДПСУ затримала вісьмох порушників на шляху до Молдови

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Чоловіків зупинили неподалік села Лабушне Подільського району, за кілометр від кордону.

“Восьмеро українців, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, мали намір незаконно потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. За послугу з прокладання маршруту організатор просив від 40 до 80 тис. гривень з кожного”, - зазначають у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину кордону на порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справи скеровано до суду.