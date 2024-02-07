Румунські прикордонники виявили у річці Прут тіло чоловіка. У ДПСУ припускають, що він намагався незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора (6 лютого, - ред.) прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мамалига», тіла чоловіка. Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини загибелі встановлюють румунські прикордонники.

"Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку", - пишуть у ДПСУ.

Прикордонники нагадали, що зараз спостерігається підвищення рівня води у Тисі.

"На цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону. Також рятувальники попереджають, що у зв’язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу зберігається значна снiголавинна небезпека", - попереджають українські прикордонники.

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