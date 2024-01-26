"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко": лейтенант ЗСУ відреагував на скандал з відпочинком блогера на Мальдівах

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами Андрія Коваленка, законність чи незаконність виїзду людини – це питання компетентних органів. Але ця історія має суттєвий негативний інформаційний вплив.

Лейтенант ЗСУ певен, що лідери думок, блогери з великою аудиторією є прикладом. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності.

"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям. Не може допомога армії та країні бути виправданням для чогось свого", - йдеться у повідомленні.

Андрій Коваленко вважає, що всі мають жити реальністю, щоб виграти війну.

"Особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших. Війна – це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо", - переконаний лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.