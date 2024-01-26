"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко": лейтенант ЗСУ відреагував на скандал з відпочинком блогера на Мальдівах
Лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко вважає, що історія з виїздом блогера Андрія Гонковського на Мальдіви має негативний інформаційний вплив
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами Андрія Коваленка, законність чи незаконність виїзду людини – це питання компетентних органів. Але ця історія має суттєвий негативний інформаційний вплив.
Лейтенант ЗСУ певен, що лідери думок, блогери з великою аудиторією є прикладом. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності.
"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям. Не може допомога армії та країні бути виправданням для чогось свого", - йдеться у повідомленні.
Андрій Коваленко вважає, що всі мають жити реальністю, щоб виграти війну.
"Особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших. Війна – це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо", - переконаний лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.
- 24 січня у мережі зʼявились фото, з яких стало зрозуміло, що блогер Андрій Гонковський, чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною та дітьми.
- Сам Андрій Гонковський відреагував на хвилю суспільного обурення та пояснив, що дійсно їздив у Варшаву як волонтер, однак мав декілька вільних днів, тому й "зганяв" на курорт до Тані Пренткович та дітей. В Україну обіцяв привезти дрони з Варшави.
- Пізніше Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ". Проте згодом все ж перепросила за "імпульсивне рішення".
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