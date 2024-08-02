"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі

Про це Олександр Вілкул написав у своєму Telegram-каналі.

Дніпропетровська ОДА в рамках процесу деколонізації перейменувала 292 об'єкти топонімії у населених пунктах регіону. Зокрема, 135 - у Кривому Розі. У відповідь начальник військової адміністрації міста виступив проти.

"Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства. Думка ні керівництва міста, ні депутатського корпусу не враховувалася взагалі. Громадських слухань, а тим більше голосувань – не було. При цьому ми не погоджуємося взагалі з їх трактуванням Закону "про деколонізацію", - пише Олександр Вілкул.

Керівник ВА також додав конкретні приклади перейменувань.

"Якщо перейменування вулиць імені Бернарда Шоу, Трудових резервів, Лумумби, Драйзера та станції швидкісного трамвая "Будинок Рад" (яку треба було обов'язково перейменувати на "Міську раду") хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу, то перейменування вулиць пов'язаних з Другою світової та Афганськими війнами вважаю, як і переважна більшість криворіжців, не доцільними. Щобільше такими, що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом", - йдеться у повідомленні.

За словами Вілкула, зараз вони "вивчають, що з цим робити відповідно до чинного законодавства".

Не можу зрозуміти, що поганого зробили полковник Шурупов, який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу, або герой Афганської війни, вірний своїй присязі криворіжець сержант Рзянкін. А криворізькі герої-підпільники у чомусь винні? Вони що, мали піти служити до нацистів і виконувати план третього рейху щодо зменшення кількості ультерменшей-українців?", - заявив Олександр Вілкул.