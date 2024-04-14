Не можуть знайти кошти на відновлення: ліцей поруч з аеродромом в Гостомелі досі стоїть розбитим, всередині калюжі, пліснява і згарище

Подробиці наводить портал "Нова українська школа".

"З вікон Гостомельського ліцею № 2 видно ангар зі "Мрією". Було. Бо після вторгнення росіян в Україну немає ні улюбленого літака, ні ліцею. Декілька разів у заклад освіти були прильоти, дах протікає, а в класах на підлозі стоять калюжі. Під час окупації Гостомеля в ліцеї жили росіяни", - зазначає видання.

"Другий поверх ліцею вони перетворили на свій туалет, там були гори лайна. А на першому, виходить, жили й вели оборону. Скрізь залишали написи, мовляв, "простите, мы этого не хотели". Також на стінах були позначки про кількість їхніх двохсотих і трьохсотих", - розповідає директорка ліцею Тамара Саблук.

Як видно на наведених НУШ світлинах, після бойових дій приміщення навчального закладу або перетворені на згарища, або вкриті пліснявою. Усе устаткування розграбовано. Вікна та двері вибито.

Наразі учні зруйнованого ліцею зараз вчаться у двох інших школах громади - у початковій школі № 1 Гостомеля, яка теж потребує ремонту через пошкодження від обстрілів, та гімназії № 1 сусіднього селі Озера, куди ще слід дістатися на шкільному автобусі, мовиться у матеріалі.

"Оскільки в обох закладах освіти є і свої учні, діти та вчителі з Гостомельського ліцею № 2 можуть проводити уроки або у вільних кабінетах, яких небагато, або в другу зміну", - деталізує НУШ.

"Але й тут є нюанси. В автобус може вміститися водночас 60 осіб, тобто привезти за один раз усіх учнів він не може (загалом у ліцеї зараз 304 учні). До того ж школа в Озерах не має змоги розмістити в один час усіх учнів 5-11 класів, бо на ліцей виділили лише 10 кабінетів", - пише "Нова українська школа".

Після визволення Гостомеля селищна військова адміністрація почала шукати гроші на відновлення ліцею №2, одначе їх досі не знайдено, підсумовує НУШ.