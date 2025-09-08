Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо

Ця історична подія зібрала вісімдесят тисяч вірян, серед яких було багато молоді, що приїхала з усього світу з прапорами своїх країн та портретами юнака, якого називають "Божим інфлюенсером" і "кіберапостолом". Життя Карло, його віра, використання інтернету для проповіді та швидкий процес канонізації зробили його унікальною персоною в історії церкви. Однак подібні прециденти в історії вже були. Детальніше про це розповість Еспресо.

Біографія Карло Акутіса

Карло Акутіс народився 3 травня 1991 року в Лондоні в заможній італійській родині. Його батьки, Андреа Акутіс і Антонія Сальцано, переїхали до Великої Британії через роботу батька, але невдовзі після народження сина повернулися до Мілана, де Карло провів більшу частину свого життя.

Цікаво те, що родина не була особливо релігійною, але Карло з раннього дитинства виявляв інтерес до католицизму. Кажуть, що у три-чотири роки він уже просив заходити до церкви, щоб "привітатися з Ісусом", а в сім років попросив прийняти Перше причастя, що було незвично рано. Згодом він щодня відвідував літургію, брав участь у причасті та щотижня сповідався.

Але поза тим, Карло був звичайним підлітком: любив грати у відеоігри, футбол, займався програмуванням і мав кількох домашніх улюбленців: чотирьох собак, двох котів і золотих рибок. Він навчався в елітних школах Мілана, зокрема в Інституті Сан-Карло та католицькій єзуїтській школі Instituto Leone XIII, але не був відмінником, віддаючи перевагу самостійному вивченню інформатики. Карло також займався волонтерством, розносив їжу бездомним, захищав однокласників від булінгу та підтримував дітей із розлучених сімей, витрачаючи на це власні кишенькові гроші та час.

Карло захоплювався комп’ютерними технологіями і самостійно навчився програмувати, читаючи книги рівня коледжу. У 12 років, тобто у 2003 році, він створив багатомовний вебсайт, присвячений євхаристійним дивам, визнаним Католицькою церквою (посилання на сайт)

Цей проєкт, який документував чуда з усього світу, став унікальним для того часу, коли створення сайтів було прерогативою професіоналів. Завдяки цьому Карло отримав прізвисько "Божий інфлюенсер" і "кіберапостол". Його мати Антонія Сальцано зазначала, що син використовував інтернет "для добра", закликаючи молодь спрямовувати технології на поширення віри та євангелізацію.

Карло також створював сайти для місцевої парафії та розробив онлайн-виставку про християнські чуда, що надихнула багатьох молодих католиків. Його діяльність стала піонерською в цифровій євангелізації, а Ватикан навіть розглядає його як можливого покровителя інтернету.

"Карло – це послання божої надії, бо Карло казав: "Так, ви повинні використовувати інтернет для добра", – відзначає його мати Антонія Сальцано.

За її словами, син знав "темний бік" інтернету та усвідомлював залежність від відеоігор, вирішуючи грати на своїй PlayStation "лише годину на тиждень".

Смерть від раку

останки блаженного Карло Акутіса в церкві Санта-Марія-Маджоре. Ассізі (Італія), фото: gettyimages

У 2006 році, у віці 15 років, Карло Акутіс помер від гострої форми лейкемії. Хвороба розвивалася стрімко, і юнак відійшов у вічність лише через кілька місяців після діагнозу. Його поховали в Ассізі – згідно з його власним бажанням.

На початку 2019 року, через дванадцять років і три місяці після смерті, у рамках процесу канонізації тіло Акутіса було ексгумовано. Його помістили у воскову оболонку, відлиту у формі його тіла, а відтак встановили у скляному саркофазі в церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассізі.

Карло був представлений у звичному для себе одязі – джинсах, кросівках Nike та спортивній куртці. Так він став об’єктом паломництва тисяч вірян. Щоб приховати сліди розкладання, на його обличчя наклали силіконову маску, а серце помістили в золотий релікварій у соборі Сан-Руфіно. Частини його одягу та волосся також стали реліквіями для віруючих.

Процес канонізації: чому Карло став святим?

Як відомо, усі християни покликані бути святими, але лише декілька обраних протягом історії були офіційно визнані такими.

Для канонізації в Католицькій церкві необхідно довести, що людина вела праведне життя, а після її смерті за її заступництвом відбулися підтверджені чуда (принаймні два). Процес включає детальне вивчення біографії кандидата, свідчень про його життя та чудес, які зазвичай перевіряються медичними та теологічними експертами.

"Церква вирішила, що потрібно залучити молодих католиків до віри, одночасно враховуючи обіцянки та небезпеки цифрової епохи. Тому справа з канонізацію Карло пришвидшилася ", - відзначають у Sky News.

Тобто у випадку Карло швидкість процесу пояснюється його популярністю серед молоді та доказами чудес. Перше диво сталося в 2013 році в Бразилії, коли хлопчик із рідкісною вродженою вадою підшлункової залози зцілився після молитви його матері до Карло. Друге диво відбулося в 2022 році в Італії: 21-річна дівчина з Коста-Рики, яка отримала важку черепно-мозкову травму після падіння з велосипеда, несподівано одужала після молитви її матері на могилі Акутіса. Вона почала дихати без апарату ШВЛ того ж дня і була виписана з лікарні через 10 днів без ознак травми.

У 2020 році Карло був беатифікований (зарахований до лику блаженних) в Ассізі після визнання першого чуда. Друге диво, затверджене Папою Франциском у травні 2024 року, відкрило шлях до канонізації.

Церемонія, спочатку запланована на 27 квітня 2025 року, була перенесена на 7 вересня через смерть Папи Франциска. Папа Лев XIV, перший американський понтифік, провів цю історичну канонізацію, яка стала його першим подібним актом.

"Ми оголошуємо та визначаємо блаженного П’єра Джорджо Фрассаті та блаженного Карло Акутіса святими та вписуємо їх до списку святих, стверджуючи, що в усій Церкві вони побожно шануються серед святих", – оголосив понтифік.

Зауважимо, що церемонія канонізації Карло збіглася з канонізацією іншого італійця, П’єра Джорджо Фрассаті, відомого домініканця, який помер у 1920-х роках від поліомієліту в 24 роки.

Тепер, коли Акутіс та Фрассаті канонізовані, церкви та школи по всьому світу можуть бути присвячені їм.

Підлітки в історії канонізації

фото: gettyimages

Канонізація підлітків є рідкісним явищем у Католицькій церкві, але прецеденти існують. Тому сам по собі приклад Карло Акутіса – не є унікальним.

Чи не найвідомішим прикладом можуть бути святі Франциско та Жасінта Марту. Ці португальські брат і сестра разом із двоюрідною сестрою Лусією дос Сантос у 1917 році стали свідками об'явлень Діви Марії в Фатімі. Діти отримали послання про молитву, покаяння та жертви за грішників. Під час "Іспанського грипу" 1918–1920 років вони померли від інфекції (хлопцю було 11 років, а дівчині – 10). Їхня канонізація була підтверджена двома чудесами, зокрема зціленням бразильського хлопчика від важкої травми мозку в 2013 році після молитви до Франциска та Жасінти. Саме Франциско та Жасінта Марту є наймолодшими канонізованими святими в історії Католицької церкви (канонізовані Папою Франциском у 2017 році).

На кілька місяців старшою на момент смерті була свята Марія Горетті, яка вважається покровителькою цнотливості та жертв насильства. Вона народилася в бідній італійській селянській родині в 1890 році. У 1902 році її намагався зґвалтувати 19-річний сусід Алессандро Серенеллі, але вона чинила опір, заявляючи, що гріх суперечить волі Бога. Алессандро завдав їй 14 ножових поранень, і Марія померла наступного дня, пробачивши свого кривдника перед смертю. Її прощення та стійкість у вірі стали основою для канонізації. Після її смерті Алессандро, відбувши 27 років у в’язниці, навернувся до віри, стверджуючи, що бачив Марію у видінні. Два чуда, пов’язані з її заступництвом (зцілення важкохворих), були визнані церквою. Марія канонізована в 1950 році Папою Пієм XII як мучениця за чистоту.

У Мексиці відомим є святий Хосе Санчес дель Ріо, який помер у 14 років. Він у 1920-х роках приєднався до "Крістерос" – повстанців-католиків проти антирелігійного уряду. Хосе служив прапороносцем, попри молодий вік. У 1928 році його схопили, катували (змушували відректися від віри, вирізали шматки шкіри), але він кричав: "Хай живе Христос Цар!". Канонізований у 2016 році Папою Франциском. Він є покровителем мексиканської молоді та мучеників.

Для України знаним може бути ім’я святого Домініко Савіо – одного з учнів відомого священника Дона Боско. Домініко помер у віці 14 років, і його визнано святим у 1954 році. Його ім'я носить львівська ораторія при церкві Покрову Пресвятої Богородиці у Львові, на Личакові. Домінік є покровителем хлопців-хористів.

У православній церкві юні святі частіше асоціюються з мучеництвом, ніж із чудесами, оскільки православна канонізація має дещо інший процес, який не завжди вимагає підтверджених чудес, але акцентує на праведному житті чи мученицькій смерті. Як приклад, Віра, Надія, Любов, які жили в ІІ столітті. За переданням, ці дівчатка разом із матір’ю Софією зазнали мученицької смерті в Римі за імператора Адріана. Вони відмовилися приносити жертви язичницьким богам, за що були страчені після тортур. Софія померла від горя через три дні після страти дочок. Їхня історія, хоча й має легендарний характер, є прикладом віри дітей у ранньому християнстві.

Значення канонізації

Урочистий акт канонізації на площі Святого Петра у Ватикані, 7 вересня, 2025 року, фото: vaticannew

Канонізація Карло Акутіса має символічне значення. Адже на думку теологів, демонструє, що святість можлива в сучасному світі, навіть серед молоді, яка живе в епоху технологій. Популярність Карло зростає: у 2024 році санктуарій в Ассізі відвідали понад мільйон паломників.

"Акутіс, якого часто зображують у джинсах, футболці та кросівках, виглядає зовсім інакше, ніж святі минулого, і він здобув світову популярність серед молоді як святий, з яким можна себе ототожнити", - зауважують у CNN.

У виданні також кажуть, що канонізація молоді відбувається в той час, коли Католицька церква, очолювана повністю чоловічою ієрархією, де старші особи зазвичай старші за 60 років, досліджує "нові способи залучення молодшого покоління".

"Криза, пов'язана зі сексуальним насильством духовенства над неповнолітніми та вразливими дорослими, мала катастрофічний вплив на довіру до церкви. Але хоча довгострокова тенденція на Заході свідчить про те, що молодь дедалі більше віддаляється від основної релігії, нещодавні опитування та окремі дані вказують на зростання інтересу до католицизму серед покоління Z у Сполучених Штатах та Європі", - додають у CNN.

Читайте також: Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу