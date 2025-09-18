Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Я колись був у пана Андрія Садового з робочим візитом у його кабінеті, тому добре уявляю, як там усе облаштовано. У нього є приймальня, і на вході чергують люди. Зважаючи на форми та методи, які зазвичай використовуються в подібних випадках, я вважаю, що прослуховувальний пристрій встановив якийсь український правоохоронний орган. Не вірю, що до цього причетні проросійські сили", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, насамперед слід звернути увагу на оточення міського голови Львова: хто має доступ до його кабінету та хто здійснює чергування - це обмежене коло осіб. Імовірно, хтось мав офіційний доступ уночі та кілька годин часу, щоб здійснити встановлення пристрою.

"Або ж, якщо цей пристрій проходив ремонт, потрібно з'ясувати, де саме це відбувалося і чи не було його модифіковано в той момент. Також варто з'ясувати, хто з осіб регулярно перебуває в кабінеті або в будівлі, і хто міг допустити туди сторонніх. Усе доволі просто: якщо є бажання, правоохоронні органи цілком можуть це з'ясувати - це не так уже й складно", - додав Костенко.

Що відомо про прослуховувальний пристрій в кабінеті Садового

Як раніше повідомив Андрій Садовий, 17 вересня у його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. А приводом до знахідки стало те, що один з телефонів в його робочому кабінеті почав "виснути", отож його віддали в ремонт. Виявилося, що у звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці.

"Оце є мій робочий стіл, - показує Андрій Садовий на відео. - Тут стоїть багато телефонів, в тому числі й спеціальних. Дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яким було моє здивування, коли у телефоні, який раптом почав "глючити" (через що його віддали в ремонт) майстер знайшов підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди, карту пам’яті, сім-карту. І виникає питання, а хто це зробив. Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, то тут мають спрацювати наші СБУ та контролюючі органи, які таким займаються. Якщо це зробив хтось з українських спеціальних служб, то в мене питання – нащо робити таку халяву, робити все так капарно. Я би хотів, щоб було розслідування і щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займається, дали мені відповідь - що це таке".