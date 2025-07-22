"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Реакція Заходу на законопроєкт, деякі пункти якого обмежують повноваження НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору, дуже стримана
Таку думку висловив майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо.
"Тут, я думаю, що Зеленський в принципі майже не прорахувався. Ми бачили дуже стриману реакцію Заходу. Так, посли Великої Сімки, я бачив щойно повідомлення, що були в Генерального прокурора. Вже на 300%, напевно, людина Зеленського, якщо попередні були на 100 і на 200%. Хтось звернувся до українського уряду, хоча як в цій ситуації може зарадити Свириденко, мені сказати важко, бо команда явно йшла з Банкової. Можливо, хтось телефонує Зеленському, якщо комусь це цікаво. Але наша біда як нації, що ми весь час вважаємо, що нам хтось ззовні має допомагати побудувати сильну державу. Зокрема, щодо її інституцій в тому числі", - сказав він.
Володимир Омелян наголосив, що це має бути внутрішня робота українців, наша домашня робота.
На його думку, якби Національне антикорупційне бюро давало яскраві результати, то ні в кого рука б не піднялася його ліквідувати.
"І насправді всі ці 10 років ми мали питати в НАБУ: “Хлопці, де ваші результати? Для чого ви взагалі існуєте? На що пішли більше 15 мільярдів гривень платників податків?” І от тоді, я думаю, якщо були б ці результати яскравими, і успіхи були незаперечними, ні в кого би не піднялася рука на ліквідацію цих органів. А оскільки робота переважно полягала в тому, що ми десь там знаходили в компроміси з владою, займалися мировими замість того, щоб доводити справи до суду і судити злочинців. Чи просто виконанням політичних вказівок, ну тепер результат такий, який і він є. Тому формально так, це суттєвий поступ назад. Це черговий сигнал нашим партнерам, що Україна, на жаль, багато в чому внутрішньо слабка і програє. Але тим не менше тут немає якоїсь супер трагедії", - вважає Володимир Омелян.
- На засіданні Верховної Ради 22 липня депутати проголосували за законопроєкт, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
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