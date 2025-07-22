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Ексклюзив

"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП

Марина Клюєва
22 липня, 2025 вiвторок
21:34
Суспільство підозра, НАБУ

Реакція Заходу на законопроєкт, деякі пункти якого обмежують повноваження НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору, дуже стримана

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Таку думку висловив майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо. 

"Тут, я думаю, що Зеленський в принципі майже не прорахувався. Ми бачили дуже стриману реакцію Заходу. Так, посли Великої Сімки, я бачив щойно повідомлення, що були в Генерального прокурора. Вже на 300%, напевно, людина Зеленського, якщо попередні були на 100 і на 200%. Хтось звернувся до українського уряду, хоча як в цій ситуації може зарадити Свириденко, мені сказати важко, бо команда явно йшла з Банкової. Можливо, хтось телефонує Зеленському, якщо комусь це цікаво. Але наша біда як нації, що ми весь час вважаємо, що нам хтось ззовні має допомагати побудувати сильну державу. Зокрема, щодо її інституцій в тому числі", - сказав він.

Володимир Омелян наголосив, що це має бути внутрішня робота українців, наша домашня робота.

На його думку, якби Національне антикорупційне бюро давало яскраві результати, то ні в кого рука б не піднялася його ліквідувати. 

"І насправді всі ці 10 років ми мали питати в НАБУ: “Хлопці, де ваші результати? Для чого ви взагалі існуєте? На що пішли більше 15 мільярдів гривень платників податків?” І от тоді, я думаю, якщо були б ці результати яскравими, і успіхи були незаперечними, ні в кого би не піднялася рука на ліквідацію цих органів. А оскільки робота переважно полягала в тому, що ми десь там знаходили в компроміси з владою, займалися мировими замість того, щоб доводити справи до суду і судити злочинців. Чи просто виконанням політичних вказівок, ну тепер результат такий, який і він є. Тому формально так, це суттєвий поступ назад. Це черговий сигнал нашим партнерам, що Україна, на жаль, багато в чому внутрішньо слабка і програє. Але тим не менше тут немає якоїсь супер трагедії", - вважає Володимир Омелян.

  • На засіданні Верховної Ради 22 липня депутати проголосували за законопроєкт, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
НАБУ
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