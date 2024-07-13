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Нестерпні умови за €2 тис.: українські діти потрапили у літній табір в Іспанії, де не було доступу до їжі та води

13 липня, 2024 субота
13:12
Суспільство

Українські діти потрапили у літній табір в Іспанії, який організували самі українці. Вони почали жалітися на нестерпні умови, відсутність їжі та води

Зміст

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зазначається, що представниця омбудсмена в Іспанії Люсія Задорожна отримала повідомлення зі скаргами від дітей, які перебували у дитячому таборі STAR TIME, організованому українцями. За відпочинок батьки заплатили близько 2 тисяч євро за дитину, щоб ті відпочили від повітряних тривог і обстрілів.

Фото: Дмитро Лубінець

Як повідомляє Лубінець, діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. Неповнолітніх розмістили у поліетиленових наметах, в яких неможливо перебувати через високу температуру.

Натомість адміністрація протягом доби не відповідала на дзвінки батьків, які знаходяться в Україні. Власник табору пообіцяв виправити усі недоліки, однак цього не сталося. Водночас на дітей почали тиснути та погрожувати виселенням.

"Після приїзду місцевої поліції власник заявив батькам, що більше не несе відповідальності за дітей і вони можуть їх забирати. Він погрожує "викинути" дітей з табору і примусово відвезти в аеропорт всіх незадоволених", - пише Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

Так, омбудсмен звернувся до МЗС України з проханням доручити посольству України в Іспанії вжити всіх необхідних заходів для захисту прав дітей.


 

Теги:
Світ
Україна
Омбудсмен
Іспанія
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