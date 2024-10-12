Нестійка неоднорідна погода, на заході найближчим часом очікуються заморозки: прогноз від Наталки Діденко на 13 жовтня
У неділю, 13 жовтня, вночі у західних областях України очікуються заморозки 0°C...+3°C, на решті території країни буде нестійка неоднорідна погода
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вона попередила, що найближчої ночі в західних областях України очікуються заморозки 0°C...+3°C.
На наступному тижні, за орієнтовними прогнозами, заморозки ймовірні у західних, північних та центральних областях 17, 18 та 19 жовтня.
У неділю, 13 жовтня, за словами синоптикині, в Україні очікується нестійка неоднорідна погода.
На Правобережжі з дощами попустить, переважно сухо, хіба що тумани нарешті заявлять свої законні права і нервуватимуть водіїв погіршенням видимості до 300-500 метрів.
На Лівобережжі - дощі через атмосферний фронт, часом сильні, часом із грозами. І ще надвечір у неділю дощитиме на Рівненщині та Львівщині.
Сильний вітер завтра передбачається у східних областях України та в Приазов'ї, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.
Вночі на заході заморозки 0°C...+3°C, на решті території України +5°C...+12°C. Вдень у неділю очікується +12°C...+17°C.
А на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та навіть подекуди на Дніпропетровщині вдень лише +9+13 градусів.
Погода в столиці
Вночі очікується +8°C...+10°C, а вдень від +12°C до +14°C. Серйозні опади малоймовірні.
Заморозки на Київщині можливі 17-18 жовтня, попередила Діденко.
- У суботу, 12 жовтня, низку регіонів України сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях, на Одещині й Херсонщині.
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