Нестійка неоднорідна погода, на заході найближчим часом очікуються заморозки: прогноз від Наталки Діденко на 13 жовтня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вона попередила, що найближчої ночі в західних областях України очікуються заморозки 0°C...+3°C.

На наступному тижні, за орієнтовними прогнозами, заморозки ймовірні у західних, північних та центральних областях 17, 18 та 19 жовтня.

У неділю, 13 жовтня, за словами синоптикині, в Україні очікується нестійка неоднорідна погода.

На Правобережжі з дощами попустить, переважно сухо, хіба що тумани нарешті заявлять свої законні права і нервуватимуть водіїв погіршенням видимості до 300-500 метрів.

На Лівобережжі - дощі через атмосферний фронт, часом сильні, часом із грозами. І ще надвечір у неділю дощитиме на Рівненщині та Львівщині.

Сильний вітер завтра передбачається у східних областях України та в Приазов'ї, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Вночі на заході заморозки 0°C...+3°C, на решті території України +5°C...+12°C. Вдень у неділю очікується +12°C...+17°C.

А на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та навіть подекуди на Дніпропетровщині вдень лише +9+13 градусів.

Погода в столиці

Вночі очікується +8°C...+10°C, а вдень від +12°C до +14°C. Серйозні опади малоймовірні.

Заморозки на Київщині можливі 17-18 жовтня, попередила Діденко.