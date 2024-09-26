Невідомий видав себе за Дмитра Кулебу під час розмови з сенатором США, - NYT

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Напередодні офіс сенатора отримав електронний лист, який нібито відправив Дмитро Кулеба, з проханням підключитися через Zoom. Під час відеодзвінка ця особа мала вигляд та говорила як Кулеба.

Натомість у Кардіна виникли підозри, оскільки співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами". Також він цікавився "делікатними питаннями" зовнішньої політики, зокрема, чи підтримав би сенатор далекобійні удари ЗСУ по території Росії.

Сенатор припинив розмову і повідомив про неї керівництво Державного департаменту, яке підтвердило, що він говорив з фейком.