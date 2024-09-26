Невідомий видав себе за Дмитра Кулебу під час розмови з сенатором США, - NYT
Голові комітету з закордонних справ Сенату США Бену Кардіну зателефонував невідомий чоловік, який видавав себе за ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.
Напередодні офіс сенатора отримав електронний лист, який нібито відправив Дмитро Кулеба, з проханням підключитися через Zoom. Під час відеодзвінка ця особа мала вигляд та говорила як Кулеба.
Натомість у Кардіна виникли підозри, оскільки співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами". Також він цікавився "делікатними питаннями" зовнішньої політики, зокрема, чи підтримав би сенатор далекобійні удари ЗСУ по території Росії.
Сенатор припинив розмову і повідомив про неї керівництво Державного департаменту, яке підтвердило, що він говорив з фейком.
- У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
- Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу", де обговорювали кадрові ротації в уряді, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".
- 5 вересня Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ.
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