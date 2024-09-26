"Нормативні акти не відповідають вимогам закону": Денісова про відстрочку для родичів зниклих безвісти на війні

"До Українського центру прав людини надходять звернення громадян, які розповідають про те, що право (на відстрочку, - ред.) є, а отримали від ТЦК відмову. От саме нещодавно зателефонував військовозобов’язаний, який повідомив про те, що його брат зник безвісти за особливих обставин, і він нібито має право на відстрочку. Але він подав заяву до ТЦК та СП, і йому надали відмову. Чому це відбувається? Відбувається, зокрема, тому що підзаконні нормативні акти, як, наприклад, постанови Кабінету міністрів України не відповідають вимогам закону. Тому що підзаконний нормативний документ постановою Кабінету міністрів України визначає перелік документів, які треба подати до ТЦК та СП для оформлення відстрочки. У випадку особи, яка зникла безвісти за особливих обставин згідно із Законом про правовий статус осіб, зниклих за особливих обставин, підтвердженням факту самого такого зникнення є внесення у єдиний реєстр зниклих безвісти та витяг - це вже підтвердження цього факту, і не вимагає будь-якого рішення суду. Але в постанові Кабінету міністрів визначено, що для того, аби довести цей факт потрібне рішення суду. І сьогодні відбувається така ситуація, що надання відстрочки за цим фактом, тобто реалізація цього права, залежить від працівників ТЦК та СП. Тому що працівники ТЦК та СП, читаючи закон та підзаконні акти, тлумачать їх по-різному", - розповіла правозахисниця.

Людмила Денісова зазначила, що звернулась до міністра оборони України Рустема Умєрова, аби там внесли відповідні зміни.

"Якщо таке трапилось, що відмовили, а ви маєте право, в такому випадку, про який я розповіла, на жаль, буде потрібно звертатися до суду. Тому ми будемо робити усе можливе, щоб все ж таки документи привели у відповідність. Якщо дії ТЦК та СП невідповідні, потрібно звернутися до командувача Сухопутних військ, тому що вони їхні підлеглі, і потім можна звернутися в Міністерство оборони України для того, щоб вони розглянули цю скаргу, а це знову час, впродовж якого людину можуть мобілізувати", - пояснила вона.