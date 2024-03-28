"Новий український правопис мають використовувати всі держструктури": нардеп нагадав про закінчення перехідного періоду

Про це в коментарі Укрінформу зазначив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Він нагадав, що невдовзі закінчується п'ятирічний перехідний період для нової редакції українського правопису. Потураєв вважає, що після внесення змін український правопис став більш деталізованим і тепер передбачає правила написання сучасних слів, а також фемінітивів.

"Сам правопис потребував удосконалення, адже його попередня редакція була затверджена більш ніж 30 років тому", – сказав народний депутат.

Він переконаний, що після завершення перехідного періоду всі державні структури мають забезпечити виконання вимог нового правопису, зокрема використовувати його в офіційній документації.

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"Я не вважаю, що ми взагалі маємо обговорювати це питання чи дискутувати щодо цього. Вважаю, що такі вимоги мають просто виконуватись, адже це нові вимоги українського правопису", – заявив голова парламентського комітету.

Потураєв закликав українців вивчати нові правила правопису й використовувати слова, в яких відбулись зміни, й у робочій документації, й у повсякденному житті, а також не боятися припускатися помилки.