"Новий український правопис мають використовувати всі держструктури": нардеп нагадав про закінчення перехідного періоду
Усі органи влади й державні структури України повинні використовувати у своїй роботі й офіційній документації редакцію українського правопису, затверджену 2019 року
Про це в коментарі Укрінформу зазначив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
Він нагадав, що невдовзі закінчується п'ятирічний перехідний період для нової редакції українського правопису. Потураєв вважає, що після внесення змін український правопис став більш деталізованим і тепер передбачає правила написання сучасних слів, а також фемінітивів.
"Сам правопис потребував удосконалення, адже його попередня редакція була затверджена більш ніж 30 років тому", – сказав народний депутат.
Він переконаний, що після завершення перехідного періоду всі державні структури мають забезпечити виконання вимог нового правопису, зокрема використовувати його в офіційній документації.
Читайте також: А чи був індик в проєкті? 12 основних змін нового "Українського правопису"
"Я не вважаю, що ми взагалі маємо обговорювати це питання чи дискутувати щодо цього. Вважаю, що такі вимоги мають просто виконуватись, адже це нові вимоги українського правопису", – заявив голова парламентського комітету.
Потураєв закликав українців вивчати нові правила правопису й використовувати слова, в яких відбулись зміни, й у робочій документації, й у повсякденному житті, а також не боятися припускатися помилки.
- Кабінет Міністрів схвалив український правопис у новій редакції 22 травня 2019 року. Цьогоріч минає п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.53
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе