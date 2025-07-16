Об'єднає управлінців, бізнес, міжнародних партнерів і освітян: в Україні стартує ініціатива MSAgency Club

Про це Еспресо повідомили автори ініціативи.

Назва ініціативи — MSAgency Club — поєднує дві ідеї: інституційну спроможність впроваджувати зміни та суб’єктність кожного учасника та учасниці, який бере відповідальність за майбутнє освіти в Україні.

MSAgency Club прагне подолати розрізненість у підходах до освітньої політики та сформувати спільне, якісно інше бачення освіти як ключової інфраструктури національної стійкості, безпеки та відновлення України. У часи повномасштабної війни освіта виконує функцію не лише передачі знань, а й формування ідентичності, розвитку критичного мислення, згуртованості та людського капіталу.

Попри стратегічну важливість освіти, між ключовими гравцями освітнього поля — державою, розробниками політик, громадами, бізнесом — часто бракує координації та довіри. У фокусі клубу — напрацювання ідей та підходів, які можуть лягти в основу рішень на локальному та національному рівнях. Учасники клубів досліджуватимуть контексти, обмінюватимуться досвідом, застосовуватимуть стратегічні підходи до проєктування змін у політиках і практиках.

Це високоінституційна платформа для стратегічного переосмислення освітньої політики України. Створена на базі досвіду MSA, ініціатива покликана подолати фрагментарність наявних підходів до розвитку освіти.

З липня по грудень 2025 року в Києві, Тернополі та Черкасах відбудеться серія стратегічних сесій. Серед ключових тем: освіта в дитиноцентричній громаді, мапа стратегій в освіті, переосмислення системи оцінювання, єдине смислове поле в освіті, молодь як основа людського капіталу.

У межах проєкту буде відкрито прийом заявок на підтримку локальних ініціатив, спрямованих на розвиток соціальної згуртованості, включення молоді у життя громади, країни, популяризацію навчання впродовж життя та реалізацію ідей соціальної безбарʼєрності.

Відібрані ініціативи отримають менторську, фасилітаційну та ресурсну підтримку від експертів та партнерів клубу.

Перша та друга зустрічі пройдуть у Києві вже протягом 31 липня та 1 серпня 2025 року на тему "Освіта в дитиноцентричній громаді", яку відкриє Олександр Саврук, партнер MSA, директор та декан kmbs.