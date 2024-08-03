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Головна Суспільство Обслуговування, музика та меню лише російською: з кафе у Затоці вигнали відвідувачку, яка просила персонал перейти на українську

Обслуговування, музика та меню лише російською: з кафе у Затоці вигнали відвідувачку, яка просила персонал перейти на українську

Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
15:53
Суспільство

У ресторані Burger Z у Затоці на Одещині персонал відмовився обслуговувати жінку українською мовою та вигнав її із закладу. В Офісі омбудсмана відреагували

Зміст

Про інцидент повідомила потерпіла Валерія Яськів.

За її словами, 30 липня, вона відвідала заклад Burger Z у Затоці. На прохання жінки обслуговувати її українською мовою, працівник їй відмовив і сказав покинути заклад. Після того, як Валерія вийшла із закладу, вона викликала поліцію, яка потім склала адміністративний протокол.

Як розповіла жінка, на її прохання до працівників поліції зробити попередження закладу про їхнє обслуговування поліція реагувала неохоче, але все ж разом із потерпілою зайшла до закладу.

З ресторану їх вигнали, зазначивши, що це "приватна територія", тому з власником закладу розмовляли на вулиці. За словами жінки, під час розмови власник заявив, що він буде обслуговувати лише російською, і йому "наплювати на ваші закони".

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Валерія зазначила, що попередження від поліцій вона не почула, і у неї "склалося враження, що поліція на боці російськомовного власника закладу".

Вона також зазначила, що під час її візиту в закладі лунала російськомовна музика, а меню, написане вручну, також було російською мовою.

Реакція Офісу омбудсмана

Представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк заявила, що вона особисто розмовляла з Валерією, мовні права якої були порушені, а також з правоохоронцями Одещини, які повторно навідалися до закладу та зустрілися з власниками.

"За результатами скарги і наказом Уповноваженого із захисту державної мови розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу. Буде вжито всіх необхідних заходів реагування, а також проведено додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками сфери обслуговування Одещини", - написала Вітко-Присяжнюк.

Вона також наголосила, що порушення прав громадян на отримання інформації державною мовою є неприпустимим. 

  • Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що після величезної хвилі українізації на початку повномасштабного вторгнення ситуація в Україні змінюється.

Теги:
Україна
закон про мову
Омбудсмен
Одещина
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