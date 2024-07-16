Владні Telegram-канали ведуть російською, це фактично робота на ворога, - Княжицький

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Мовний" закон прийнятий у 2019 році. Якби закон був прийнятий раніше, то це могло б значною мірою запобігти збройній російській агресії. Головний міф росіян полягає в тому, що українців не існує, що українці й росіяни - це один народ, що української мови не існує. Це той міф, яким росіяни виправдовують свою агресію", - пояснив Княжицький.

За словами народного депутата, після величезної хвилі українізації на початку повномасштабного вторгнення зараз в України ситуація змінюється.

"Звичайно, не до кінця влаштовує, як імплементується закон сьогодні. Ми лише в цьому році прийняли відповідну програму підтримки української мови. Вона прийнята скоріше на папері, ніж є дієвою. На жаль, після величезної хвилі українізації на початку повномасштабного вторгнення зараз і в містах України, і в інших регіонах ця ситуація змінюється. Росіяни роблять усе для цього", - зауважив Княжицький.

Народний депутат також додав, що Telegram-канали, навіть владні, пишуться російською мовою, таким чином фактично працюючи на Росію.

"З одного боку, закон дав дуже багато, і завдяки йому значною мірою піднявся дух українських воїнів. Але ми також бачимо, що не всі хочуть його виконувати, бо багато хто, навіть, підсвідомо хоче зберегти нас в орбіті імперії", - наголосив Княжицький.