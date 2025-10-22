Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
У середу, 22 жовтня, у Приморському райсуді Одеси оголосили вирок Миколі Майоренку, якого обвинувачували в організації замовного вбивства двох громадських активістів – Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що сторона обвинувачення просила суд призначити Майоренку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте обвинувачений визнав свою провину, на чому наголосила сторона захисту.
Суд визнав Миколу Майоренка винним у замаху на вбивство на замовлення з корисливих мотивів та засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У жовтні 2024 року в Одеській облпрокуратурі повідомили, що запобігли вбивству голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ – затримали організатора. Підозрюваний підшукав "кілера", якому пообіцяв 80 тис. доларів США за виконання замовлення та передав детальну інформацію про жертву – його фото, звички, місця проживання і роботи. Йшлося про замовне вбивство одеського бізнесмена та громадського діяча Геннадія Бейбутяна. При затриманні у Майоренка вилучили бойову гранату Ф-1, а також телефон із листуванням із російським куратором.
Також Микола Майоренко мав виконати ще одне завдання спецслужб РФ – організувати вбивство Дем'яна Ганула.
- Нагадаємо, Київський суд Одеси 11 серпня 2025 року продовжив запобіжний захід 46-річному Сергію Шалаєву, якого підозрюють у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула.
