Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сторона обвинувачення просила суд призначити Майоренку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте обвинувачений визнав свою провину, на чому наголосила сторона захисту.

Суд визнав Миколу Майоренка винним у замаху на вбивство на замовлення з корисливих мотивів та засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У жовтні 2024 року в Одеській облпрокуратурі повідомили, що запобігли вбивству голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ – затримали організатора. Підозрюваний підшукав "кілера", якому пообіцяв 80 тис. доларів США за виконання замовлення та передав детальну інформацію про жертву – його фото, звички, місця проживання і роботи. Йшлося про замовне вбивство одеського бізнесмена та громадського діяча Геннадія Бейбутяна. При затриманні у Майоренка вилучили бойову гранату Ф-1, а також телефон із листуванням із російським куратором.

Також Микола Майоренко мав виконати ще одне завдання спецслужб РФ – організувати вбивство Дем'яна Ганула.