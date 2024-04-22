Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане ексречник ВМС Плетенчук

Про це він сам розповів у коментарі "Укрінформу".

"Починаючи відсьогодні розпочинаю виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", - сказав Плетенчук.

Раніше посаду очолювала Наталія Гуменюк.

А сам Плетечнук до вказаного призначення був речником ВМС України.

Що передувало

Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.

Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

Уже 19 квітня Генштаб звільнив Наталю Гуменюк.