Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане ексречник ВМС Плетенчук
Новим начальником пресцентру Сил оборони півдня стане речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. До цього цю посаду обіймала Наталя Гуменюк
Про це він сам розповів у коментарі "Укрінформу".
"Починаючи відсьогодні розпочинаю виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", - сказав Плетенчук.
Раніше посаду очолювала Наталія Гуменюк.
А сам Плетечнук до вказаного призначення був речником ВМС України.
Що передувало
Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.
Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.
Уже 19 квітня Генштаб звільнив Наталю Гуменюк.
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