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Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане ексречник ВМС Плетенчук

22 квітня, 2024 понедiлок
11:34
Суспільство Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

Новим начальником пресцентру Сил оборони півдня стане речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. До цього цю посаду обіймала Наталя Гуменюк

Про це він сам розповів у коментарі "Укрінформу".

"Починаючи відсьогодні розпочинаю виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", - сказав Плетенчук.

Раніше посаду очолювала Наталія Гуменюк.

А сам Плетечнук до вказаного призначення був речником ВМС України.

Що передувало

Нещодавно медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка була начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Вони наголошували, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності.

Натомість Гуменюк заявила, що журналісти нібито не навели доказів вказаним фактами, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

Уже 19 квітня Генштаб звільнив Наталю Гуменюк.

Теги:
Україна
військові
ВМСУ
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