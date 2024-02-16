"Офіс президента закупив Apple Vision Pro на 1 млн гривень": росіяни запустили фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Офіс президента закупив окулярів доповненої реальності Apple Vision Pro на мільйон гривень, про що свідчить інформація з сайту держзакупівель Prozorro", - таку новину поширює проросійський телеграм-канал.

SPRAVDI пише, що на Prozorro за запитом "Apple Vision Pro (256GB) для Офісу Президента України" - результати відсутні. Система також не видає результатів, якщо скоротити запит за пошуком товару Apple Vision Pro.

"Пошук цього тендеру за номером закупівлі також нічого не дав. Важливо зазначити, що після номеру закупівлі має вказуватись ID тендеру, проте на скриншоті, який поширюють пропагандисти, ID взагалі не вказано. Перевірка інформації щодо замовника тендеру за вказаним кодом ЄДРПОУ 00037256 видає Державне управління справами, яке крайній тендер проводило 9 лютого 2024 року, й він жодним чином не стосується закупівлі техніки Apple", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/spravdi