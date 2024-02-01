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Офіцер ЗСУ Лапін висловив думку щодо можливих претензій Зеленського до Залужного

1 лютого, 2024 четвер
21:28
Суспільство

Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання, вважає, що причиною відставки Залужного є хвороблива рейтинго- та оплескозалежність Зеленського і Єрмака, який його тримає у теплій ванні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо суті претензій Зеленського до Залужного, то як мінімум треба шукати першочергову причину конфлікту. Якщо говорити відверто, бо ні для кого вже не секрет, що різне бачення елементів підготовки до війни між Зеленським і Залужним спричинило відповідні тези. Отже, Залужний наполягав на компенсації резервів першої черги, але ми бачимо, що до початку повномасштабного вторгнення такий резерв першої черги мобілізований не був. Залужний наполягав на розгортуванні сил тероборони, але сили тероборони розгорнуті не були. Також Залужний наполягав на підготовці до війни оборонних споруд, але будувалися дороги", - зауважив офіцер ЗСУ.

За його словами, перша хвиля найкращої у світі та найбільш вмотивованої піхоти, тобто це атошники, патріоти України, які майже без зброї, з мисливськими карабінами та коктейлями Молотова пішли зустрічати російських окупантів, була похоронена в українській землі.

"Тому питання подальшої відповідальності буде нести на собі той, хто візьме на себе перший удар. А що було першим ударом? Погана підготовка ЗСУ чи невміле керівництво армією? На цьому в принципі можна ставити крапку. Але, маючи великий переляк після повномасштабного вторгнення, всі політики та силовики, які повтікали, а потім повернулися після відбиття першої російської навали, коли ЗСУ звільнили Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та правобережжя Херсонщини - це все спричинило, що на сьогодні політики почали займатися політикою і рейтингозалежний, оплескозалежний Зеленський побачив, що довіра до Залужного є колосальною. Залужний та ЗСУ ототожнюється. Рейтинги до військових та ЗСУ досягають 90%", - прокоментував спецпризначенець.

Екснардеп зазначив, що провали, фокапи та невміла підготовки до війни лягають якраз на політиків.

"Зеленський прийняв рішення звільнити Залужного, а під яким соусом він це буде робити, то це вже питання іншого ґатунку, про яке ми не дізнаємося або дізнаємося по факту указу президента. Фронт не посиплеться, військовослужбовці будуть надалі виконувати накази своїх командирів. Але деморалізація та дезорієнтація особового складу, яка відбувається сьогодні внаслідок таких недолугих дій правлючої еліти, зокрема офісу Єрмака, це вже має певного роду наслідки. Зеленський міг би сказати, що має інше бачення на керівництво ЗСУ, що Залужний, наприклад, не справився з такою-то ситуацією, тому він його міняє. І це було б чесно по відношенню до людей. Але що ж він скаже, що Залужний не справився з рейтингами Зеленського? Ще раз наголошую, причина відставки Залужного, на моє бачення, це хвороблива рейтинго- та оплескозалежність Зеленського і Єрмака, який його тримає у теплій ванні", - резюмував Ігор Лапін.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого CNN із посиланням на власні джерела писали, що президент України Володимир Зеленський планує через декілька днів офіційно оголосити про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Теги:
Відео
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
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