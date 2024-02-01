Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного до кінця цього тижня, тобто до 4 лютого. Відомо, що головною причиною стали різні погляди на війну.

Джерела CNN стверджують, що під час розмови в ОП у понеділок, де також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров, Зеленський ухвалив рішення про звільнення Залужного. Зазначається, що розмова була спокійною і президент запропонував генералу нову посаду, від якої Залужний відмовився.

"У відповідь Зеленський заявив, що відмова від нової посади не дозволить йому зберегти місце головнокомандувача Збройними силами України, пише видання. На посаду головнокомандувача є два кандидати - глава ГУР МОУ Кирило Буданов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський", - пишуть в CNN.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.