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Охматдит планує витратити 14 млн грн на технагляд за ремонтом і консультаційні послуги, - "Наші гроші"

Дар'я Куркіна
5 серпня, 2024 понедiлок
12:58
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Дитяча лікарня "Охматдит", в яку РФ поцілила ракетою 8 липня, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження будівлі по вул. В. Чорновола, 28/1, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки

Зміст

Про це повідомило видання "Наші гроші".

Система Prozorro свідчить, що технічний нагляд за ремонтом здійснюватиме ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, коли договір на інженерно-консультаційні послуги хочуть укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", і вартуватиме він 9,35 млн грн.

Що замовляють у "Васеньов Інжиніринг"

Київська компанія "Васеньов Інжиніринг" належить Олегу Васеньову та була зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку. Раніше у цьому році фірма отримала тендерів на 4,40 млн грн, найбільше - в нинішнього замовника.

Тепер Охматдит планує замовити "консультації з питань залучення підрядних організацій" у складі інженерно-консультаційних послуг.

"Олег Васеньов – це той самий експерт, якому Охматдит відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду Охматдиту. Бо в конкурсі була вимога замінити усе фасадне облицювання, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні", - розповідає видання.

Водночас зазначено, що на 9 млн грн Васеньову замовляють:

  • складання графіків виконання робіт, поставки матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;
  • забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;
  • надання замовнику консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель, розроблення документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності);
  • організація складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;
  • перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
  • організація контролю за списанням будівельних матеріалів.

Що замовляють у "Ік-Проект"

У той час у межах технічного нагляду, який має виконувати "Ік-Проект", проводитимуться перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації; вестиметься облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Також нагляд передбачає перевірку візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

Київською "Ік-Проект" володіє Юлія Крат з Харкова, а керують фірмою Ольга Крижня та Людмила Пархоменко. "Ік-Проект" з 2016 року зібрав тендерів на 43,36 млн грн, найбільше - у департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

Тендери на ремонт Охматдиту

Журналісти проєкту "Наші гроші" 1 серпня зазначили, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн.

Журналісти розповіли, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "КамАЗ", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers  та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 млн грн. Водночас порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко відреагував на публікацію "Наших грошей", заявивши, що договір із компанією, яка виграла тендер, ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

Водночас БФ "Охматдит - Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит". 

2 серпня Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову Охматдиту проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

Теги:
Україна
тендери
ProZorro
ракетний удар
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