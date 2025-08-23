Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ

Про це повідомляє Frontliner.

"Ще на початку 2022 року в Україні проживало понад 40 мільйонів осіб (без Криму). Війна різко зменшила цю цифру: станом на середину 2024 року – близько 35,8 млн., із яких лише 31,1 млн. на контрольованій території. За два з половиною роки країна втратила приблизно 10 млн. мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною причиною став масовий виїзд громадян за кордон. За межами країни нині перебуває близько 5 мільйонів українців, більшість - у європейських державах, зокрема Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.

"Схід і південь спорожніли – мільйони виїхали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини. Центр і Захід прийняли мільйони внутрішніх переселенців, але й ці регіони втратили населення через еміграцію", - підкреслює Frontliner.

Також в Україні зросла смертність - у 2023 році зареєстровано близько 495 тисяч смертей, що на третину більше, ніж у період до повномасштабної війни. При цьому на кожні 100 новонароджених припадає 280 смертей.

Також у 2023 році в Україні через небезпеку, економічні труднощі та невпевненість у майбутньому зафіксували рекордно низький рівень народжуваності - близько 180 тис. дітей. На тлі цього частка дітей до 18 років становить лише 15%, тоді як громадян віком від 60 років — 27%.

"За оцінками уряду, до 2041 року населення може скоротитися до 29 млн. Можливе і відновлення, але, лише за умов миру, економічної стабілізації та відбудови. Повернення біженців, реалізація відкладених планів народження дітей і створення гідних умов життя можуть стати основою для демографічного зростання", - наголосили у повідомленні.