Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
Від початку повномасштабного вторгнення населення України скоротилося на 10 мільйонів людей через масову міграцію, рекордну смертність, падіння народжуваності та старіння нації
Про це повідомляє Frontliner.
"Ще на початку 2022 року в Україні проживало понад 40 мільйонів осіб (без Криму). Війна різко зменшила цю цифру: станом на середину 2024 року – близько 35,8 млн., із яких лише 31,1 млн. на контрольованій території. За два з половиною роки країна втратила приблизно 10 млн. мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основною причиною став масовий виїзд громадян за кордон. За межами країни нині перебуває близько 5 мільйонів українців, більшість - у європейських державах, зокрема Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.
"Схід і південь спорожніли – мільйони виїхали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини. Центр і Захід прийняли мільйони внутрішніх переселенців, але й ці регіони втратили населення через еміграцію", - підкреслює Frontliner.
Читайте також: Понад 64 тисячі за народження дитини та стільки ж – на депозит: чи вдасться виплатами поліпшити катастрофічну демографічну ситуацію в країні
Також в Україні зросла смертність - у 2023 році зареєстровано близько 495 тисяч смертей, що на третину більше, ніж у період до повномасштабної війни. При цьому на кожні 100 новонароджених припадає 280 смертей.
Також у 2023 році в Україні через небезпеку, економічні труднощі та невпевненість у майбутньому зафіксували рекордно низький рівень народжуваності - близько 180 тис. дітей. На тлі цього частка дітей до 18 років становить лише 15%, тоді як громадян віком від 60 років — 27%.
"За оцінками уряду, до 2041 року населення може скоротитися до 29 млн. Можливе і відновлення, але, лише за умов миру, економічної стабілізації та відбудови. Повернення біженців, реалізація відкладених планів народження дітей і створення гідних умов життя можуть стати основою для демографічного зростання", - наголосили у повідомленні.
- 3 березня в Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності на одну жінку за всю історію спостережень. Повномасштабна війна спричинила швидке старіння населення.
