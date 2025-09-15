Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США

Про це вона повідомила у X.

"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.

За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.

"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.