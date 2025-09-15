Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США
15 вересня Ольга Стефанішина офіційно розпочала свою службу на посаді посла України в США
Про це вона повідомила у X.
"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.
За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.
"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.
- 27 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишньої віцепремʼєрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної новим послом України в США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе