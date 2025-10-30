Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон

Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон

Адріана Муллаянова
30 жовтня, 2025 четвер
23:17
Суспільство Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець звернувся до працівників ТЦК та СП і громадян із закликом дотримуватися закону та поважати права людини

Зміст

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у телеграм.

"Закликаю усіх — як працівників ТЦК та СП, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними — навіть у найскладніші часи", — написав омбудсман.

Він наголосив, що до Офісу Омбудсмана надходять численні звернення про неправомірні дії окремих працівників ТЦК та СП, зокрема випадки так званої "бусифікації", незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили.

"Це є неприпустимим та порушує права людини. На кожен випадок, про який нам повідомляють або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, — ми завжди юридично реагуємо. Усі інциденти мають бути перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності", — зазначив Лубінець.

Він додав, що водночас спостерігаються емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки.

"Лише у четвер зафіксовано два кричущі інциденти: в Одесі група осіб пошкодила службовий автомобіль ТЦК та СП, а в Кременчуці під час перевірки документів чоловік відкрив стрілянину, поранивши двох співробітників", - зазначив Лубінець.

  • 2 жовтня, в Кривому Розі чоловік під час проведення заходів оповіщення представниками Територіального центру комплектування поранив двох військових ТЦК і СП.
  • 30 жовтня, у Кременчуці Полтавської області чоловік відкрив вогонь у територіальному центрі комплектування, унаслідок чого двоє військових отримали поранення.
     
Новини
Україна
військові
Омбудсмен
ТЦК
Дмитро Лубінець
