Онлайн-інкубатор для стартапів із соціальною метою StartUp4Good: триває прийом заявок
Взяти участь можуть ініціативні групи з ідеєю запуску бізнесу, зареєстровані організації або стартапи, які нещодавно розпочали підприємницьку діяльність і розв'язують соціальну, гуманітарну чи екологічну проблему
Прийом заявок триває до 28 квітня 2024 року.
Програма StartUp4Good покликана підтримати такі ініціативи:
-
Працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю та представників інших вразливих категорій.
-
Надання соціальних, психологічних, реабілітаційних послуг військовим, ВПО, тощо.
-
Розв'язання екологічних проблем, зокрема тих, що виникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.
-
Діяльність, пов’язана з інноваційними рішеннями і розвʼязання проблем у соціальній, культурній, екологічній чи гуманітарній сферах.
На навчання оберуть до 22 команд. Заявки оцінюватимуться за такими критеріями: чітка ідея або план створення соціального підприємства, наявність команди від двох осіб, вагомість соціального впливу, реалістичність реалізації бізнес-задуму та готовність відвідувати усі онлайн-заняття.
За результатами участі в програмі та пітчингу бізнес-плану перед журі й інвесторами 5 проєктів отримають фінансування 12 000 євро кожен – на запуск або розвиток.
Умови та аплікаційна форма на участь за посиланням.
Дедлайн подачі заявок: 28 квітня до 23:00
Організатори програми - Український соціальний венчурний фонд (USVF) за фінансової підтримки WNISEF і партнерства з SILab Ukraine. Кошти для підтримки 5 компаніям-переможцям буде надано в рамках проєкту #Collaborate4Impact, що фінансується ЄС і реалізується Impact Europe.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.41 Купівля 39.41Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе