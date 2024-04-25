Онлайн-інкубатор для стартапів із соціальною метою StartUp4Good: триває прийом заявок

Прийом заявок триває до 28 квітня 2024 року.



Програма StartUp4Good покликана підтримати такі ініціативи:

Працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю та представників інших вразливих категорій.

Надання соціальних, психологічних, реабілітаційних послуг військовим, ВПО, тощо.

Розв'язання екологічних проблем, зокрема тих, що виникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Діяльність, пов’язана з інноваційними рішеннями і розвʼязання проблем у соціальній, культурній, екологічній чи гуманітарній сферах.

На навчання оберуть до 22 команд. Заявки оцінюватимуться за такими критеріями: чітка ідея або план створення соціального підприємства, наявність команди від двох осіб, вагомість соціального впливу, реалістичність реалізації бізнес-задуму та готовність відвідувати усі онлайн-заняття.

За результатами участі в програмі та пітчингу бізнес-плану перед журі й інвесторами 5 проєктів отримають фінансування 12 000 євро кожен – на запуск або розвиток.

Умови та аплікаційна форма на участь за посиланням.



Дедлайн подачі заявок: 28 квітня до 23:00

Організатори програми - Український соціальний венчурний фонд (USVF) за фінансової підтримки WNISEF і партнерства з SILab Ukraine. Кошти для підтримки 5 компаніям-переможцям буде надано в рамках проєкту #Collaborate4Impact, що фінансується ЄС і реалізується Impact Europe.