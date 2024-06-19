Оновлений перелік об'єктів критичної інфраструктури, яким не вимикатимуть електрику, обіцяють сформувати до липня

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Зазначено, що оновлення переліку критичної інфраструктури, для якої не застосовуватимуть графіків відключення електроенергії, відбувається в усіх областях України.

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", - сказав Слободян.

Він також розповів, що перелік об’єктів з гарантованим електропостачанням пропонується розділити на літній та зимові сезони.

"Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", - зауважив очільник Держенергонагляду.

Слободян додав, що зараз розглядається можливість ручного перемикання під час графіків відключень там, де об’єкти на різні лінії електропередачі заживити не можна. За його словами, така практика застосовувалась під час блекаутів узимку 2022-2023 років.