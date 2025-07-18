Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО
Більшість секретарів РНБО залишалися у малосуб'єктній та малозначущій позиції, переважно ця посада - тупикова гілка кар'єрного зростання
Про це розповів в етері Еспресо політолог Максим Розумний.
"Якщо спробувати виводити якусь логіку з нинішньої позиції Рустема Умєрова та його призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), то можна згадати дві фігури, які на цьому посту відігравали значну роль. Це Володимир Горбулін, коли він був одним з найближчих соратників Леоніда Кучми та визначав стратегічні пріоритети як безпекові, так і зовнішньополітичні. А другим слід згадати Петра Порошенка, який перетворив РНБО на альтернативний, до тодішнього Кабміну під головуванням Юлії Тимошенко, центр влади. Тобто є такі перспективи та можливості, щоб бути помітною фігурою на цій посаді", - прокоментував політолог.
За його словами, всі інші секретарі РНБО залишалися у малосуб'єктній та малозначущій позиції.
"Ми навіть колись це питання досліджували й визначили, що це тупикова гілка кар'єрного зростання. Скоріш за все, ця посада є якоюсь запасною колією, на яку Рустам Умєров відійшов чи його відсунули після більш значної позиції міністра оборони та незрозумілого кульбіту з призначенням нового посла у США. Я не думаю, що ці всі завдання, які були озвучені президентом Зеленським перед Рустамом Умєровим, є якимсь надзавданням, через яке його треба було туди призначати. Швидше за все, це запасна колія, на якій він вимушено опинився", - резюмував Розумний.
- 18 липня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а також визначив для нього три персональні завдання на новій посаді.
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