Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО

Про це розповів в етері Еспресо політолог Максим Розумний.

"Якщо спробувати виводити якусь логіку з нинішньої позиції Рустема Умєрова та його призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), то можна згадати дві фігури, які на цьому посту відігравали значну роль. Це Володимир Горбулін, коли він був одним з найближчих соратників Леоніда Кучми та визначав стратегічні пріоритети як безпекові, так і зовнішньополітичні. А другим слід згадати Петра Порошенка, який перетворив РНБО на альтернативний, до тодішнього Кабміну під головуванням Юлії Тимошенко, центр влади. Тобто є такі перспективи та можливості, щоб бути помітною фігурою на цій посаді", - прокоментував політолог.

За його словами, всі інші секретарі РНБО залишалися у малосуб'єктній та малозначущій позиції.

"Ми навіть колись це питання досліджували й визначили, що це тупикова гілка кар'єрного зростання. Скоріш за все, ця посада є якоюсь запасною колією, на яку Рустам Умєров відійшов чи його відсунули після більш значної позиції міністра оборони та незрозумілого кульбіту з призначенням нового посла у США. Я не думаю, що ці всі завдання, які були озвучені президентом Зеленським перед Рустамом Умєровим, є якимсь надзавданням, через яке його треба було туди призначати. Швидше за все, це запасна колія, на якій він вимушено опинився", - резюмував Розумний.