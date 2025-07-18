Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО і визначив три персональні завдання на новій посаді

Відповідний указ №496/2025 про призначення Умєрова опублікували на сайті Офісу президента.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у тексті указу.

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Також на сайті глави держави оприлюднено указ №495/2025 про звільнення Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО.

"Звільнити Литвиненка Олександра Валерійовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у тексті указу.

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Персональні завдання від Зеленського

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Рустемом Умєровим роботу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Зокрема, президент дав Умєрову завдання продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї.

"Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", - зазначив Зеленський.

Також Рустем Умєров має проаналізувати стан виконання ухвалених рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки.

"Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", - наголосив глава держави.

Ще одним завданням є активізація перемовного треку.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - наголосив Володимир Зеленський.

Умєров про заплановану роботу

За підсумками розмови з президентом Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, після чого президенту представлять план дій.

"Продовжую координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками. Залишаюсь у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами. Особливо, що стосується дискретних домовленостей, які залишаються критично важливими для нашої обороноздатності", - додав Умєров.

Він також акцентував, що буде відновлено повноцінну роботу технологічної ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту.

"Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі", - резюмував Рустем Умєров.