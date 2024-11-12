Опитування КМІС: 32% респондентів зазначили, що готові до територіальних поступок РФ заради миру

Про це пише КМІС.

Так, з травня 2022 року до травня 2023 року близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Натомість між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок.

"Частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%. Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок", - йдеться у повідомленні.

Ситуація фактично не змінилася на Заході й у Центрі України. На Півдні стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок. Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні й 33% зараз). Тим часом на Сході України 50% респондентів попри все категорично проти територіальних поступок.

Довідка. Опитування проводилося упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року. У ньому взяли участь громадянами України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

"Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%", - уточнили у повідомленні.