Осінтери Molfar виявили філії в РФ дельфінарію "Немо" та його звʼязки з партією "Единая Россия"

Про це йдеться в розслідуванні, оприлюдненому на сайті Molfar.

Мережа дельфінаріїв "Немо" надає франшизу на відкриття дельфінаріїв по всьому світу. Перший дельфінарій "Немо" був відкритий в Одесі у 2005 році за допомоги севастопольського ПП "Біологічна станція", що фінансувало будівництво приміщення та передало морських тварин в оренду. А ТОВ "Нерум" орендувало дельфінарій з тваринами, яких разом з будівлею та земельною ділянкою згодом і привласнило. Саме ТОВ "Нерум" демонструє звʼязки української мережі дельфінаріїв "Немо" зі своїми російськими філіями.

У російських Анапі, Джубзі та станиці Голубицькій функціонують дельфінарії, які ймовірно співпрацюють з українським "Немо" через дві юрособи: ООО "Чудное море" та ООО "Экологический центр". За даними розслідувачів, засновниками останнього є громадяни України, які є паралельно засновниками одеського ТОВ Нерум": Раїса Кисловська, В'ячеслав Кучук, Михайло Кучук, Сергій Келюшок, Наталя Келлі, Дмитро Уривський. У 2022 році "Экологический центр" сплатив податків у Росію на суму 500 тис. рублів та збитки склали 13,7 млн рублів.

Раїса Кисловська - співзасновниця ТОВ "Дельфінарій Немо", ТОВ "Нерум" та ТОВ "Одеський дельфінарій". У Росії особа з ідентичним іменем — співзасновниця чинного ООО "Экологический центр". Є власницею 36% підприємства ТОВ "Нерум".

Співвласником "Дельфінарію Немо" є депутат Одеської міської ради Андрій Кісловський. З 2010 по 2015 рік був директором юрдепартаменту ТОВ "Нерум", що належить Кісловській Раїсі Володимирівні, ймовірно його матері.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кісловський, за його ж словами, (допис у facebook видалений станом на лютий 2024 року) повернувся до військової служби. 1 квітня 2022 року телеграм-канали та медіа розповсюдили відео з нібито затриманням Кісловського співробітниками СБУ в готелі "Немо" під час "оперативної зустрічі" з російським шпигуном. СБУ не підтвердило факту затримання Кісловського", - зауважують розслідувачі.

Співзасновник компаній ТОВ "Дельфінарій Немо", ТОВ "Нерум" та ТОВ "Одеський дельфінарій" В'ячеслав Кучук, ймовірно, молодший брат ексвіцемера Одеси Михайла Кучука. У 2012-му Михайло сприяв відкриттю океанаріума на території Київського зоопарку замість павільйону для мавп. Михайлу Кучуку у 2023 році оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди від злочинного угруповання Бориса Кауфмана та Алекса Боруховича (раніше Олександр Грановський). Він подав апеляцію щодо скасування підозри через неправомірні дії детектива НАБУ, але ВАКС її відхилив, лишивши підозру в дії.

"У російському Ніжнєм Новгордє теж є дельфінарій. Станом на лютий 2024 року власником якого, ймовірно, є "Фирма "Дельфин" (ООО). Ця ТОВка зареєстрована у 2002 році в Анапі, у тому ж місті, де функціонує дельфінарій "Немо", - уточнили осінтери.

В Алушті та Феодосії окупованого Криму працюють дельфінарії "Немо", ймовірно, через юрособу, що так і зветься — ООО "Дельфинарий "Немо", засноване у 2014 році. Засновниками є український ТОВ "Нерум" з Одеси та Тетяна Рябчікова. Кримський "Дельфинарий "Немо" у 2022 отримало ліцензії на утримання та використання тварин у дельфінаріях. Станом на лютий 2024 це підприємство продовжує працювати.

Мережа тісно повʼязана з Сергієм Зіріновим, колишнім депутатом законодавчих зборів Краснодарського краю від партії "Единая россия". Як засновник, керівник або через довірені особи він володів 26 фірмами у РФ, зокрема і ООО "Чудное море". Його довірена особа станом на лютий 2024 року зазначена серед засновників.

"У 2013 році Зірінов був заарештований. Його підозрювали в організації замаху на вбивство заступника козачого отамана міста Анапи Ніколая Нєстєрєнка. Пізніше його звинуватили у створенні банди та ще трьох вбивствах. У 2017 Сергію Зірінову винесли вирок у позбавленні волі на 21 рік. Майно Зірінова було заарештовано, але після апеляції арешт на розрахунковий рахунок ТОВ "Чудноє морє" скасували", - додали Molfar.





