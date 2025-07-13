Останні роки провів під постійним тиском: з ТОТ Херсонщини повернули 17-річного хлопця
З тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути 17-річного хлопця
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Останні роки 17-річний хлопець провів у селі під постійним тиском і погрозами з боку окупантів", - зазначив Прокудін.
Він наголосив, що з кожним днем ситуація ставала небезпечнішою, особливо через наближення його повноліття та ризик примусового призову.
"Завдяки наполегливій роботі команди "Української мережі за права дитини" та ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося організувати для нього безпечний маршрут виїзду. Нині хлопець на вільній українській землі та отримує всю необхідну допомогу", - розповів очільник ОВА.
- 8 липня семеро українських дітей віком від 6 до 17 років повернулися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію в межах ініціативи Bring Kids Back UA.
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