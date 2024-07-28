Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти

Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти

Ксенія Золотова
28 липня, 2024 неділя
15:28
Суспільство Вроцлав, протест перед Генконсульством України

У суботу, 27 липня, у польському Вроцлаві перед генконсульством України пройшла акція протесту, на якій українці, зокрема чоловіки, вимагали видати їм паспорти, які, на їхню думку, влада затримує до 6 місяців всупереч закону

Зміст

Про це повідомляє польський телеканал TVP3.

З плакатами із написом "Допоможіть нам повернути наші незаконно затримані документи" протестували українці перед своїм консульством у Вроцлаві.

"У нас проблема, що наші чоловіки не можуть отримати ці паспорти, тому ми збираємося біля українського консульства, щоб допомогти нам розв'язати цю проблему", – заявила організатор акції протесту Олена Журавльова.

24 квітня український уряд оголосив, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати та відновити паспорти лише на території України, яку вони не зможуть залишити під час війни. З 18 травня закордонний паспорт можуть отримати лише чоловіки, які перебувають на військовому обліку. Громадянин України Антон Островський каже, що надіслав заяву ще в лютому, проте документів досі немає.

"Я надав документи на заміну паспорта, тому що закінчується жовтень, а з лютого, коли я подав паспорт, мені паспорт не видають. Кажуть, що готовий, але паспорт, мовляв, не відправляли з України в міністерство міграції", – розповів він.

Видачу паспортів громадянам України здійснює ДП "Документ", що має чотири офіси в Польщі, в тому числі один у Вроцлаві.

"Так само зараз це стосується не лише чоловіків, які тут давно, а і їхніх родин, тому що у мене дуже багато випадків, коли дівчина чи дружина з усіма паперами в порядку. Але і діти, і батько не можуть цього отримати, вони не можуть підготувати документи на дитину, тому що це залежить від паспорта батька", - описала Марина Басова, організаторка протесту.

Телеканал зазначає, що державне підприємство "Документ" на їхній лист не відповіло, а генеральний консул України у Вроцлаві не коментує це питання.

  • 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
  • Чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби, йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 року.
Теги:
Україна
Польща
мігранти
мобілізація
Війна з Росією
біженці з України
Світ про Україну
Читайте також:
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Автор Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Автор Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Автор Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
У яких регіонах та коли чекати дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 липня
16:27
Російський Су-30СМ
Під час удару по Сакам ЗСУ знищили російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак, - ЗМІ
16:15
Кирило Буданов
Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання
16:01
OPINION
Олег Манчура
Націоналізація ДТЕК стала б гарним кейсом для нової України
15:50
Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ
15:48
На фото: Андрій Лузан
Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ
15:13
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Експерт з авіації Романенко: треба, щоб до кінця року Україна мала 60 бортів F-16
15:06
гроза
Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня
14:57
Протягом доби росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще 15 людей поранені, серед них дитина
14:56
Ердоган
Ердоган дав ляпаса дитині, бо вона відмовилася цілувати його руку
14:26
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря
14:08
Ангеліна Калініна
Експерша ракетка України Калініна знялася з Олімпіади-2024: причина
14:07
Оновлено
Удар по Нікополю
Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Нікополі. Серед поранених - діти віком 1 та 10 років
14:03
Венесуела, президентські вибори
У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі
14:03
OPINION
Митрополит Епіфаній
Наш вибір – підстава і запорука якості нашого життя
13:48
ССО ЗСУ
В яких випадках хлопці від 18 до 25 років підлягають мобілізації: що каже законодавство
13:44
Оновлено
Вибух
Окупанти вночі та зранку били по Херсону: поцілили в коледж, троє постраждалих в передмісті
13:31
На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
13:15
Дональд Трамп
Трамп "полюбив" криптовалюту і пообіцяв у разі свого президентства звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж
12:54
Камала Гарріс
Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента, - Bloomberg
12:16
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На Донеччині РФ вдарила по шахті, в якій перебували 27 працівників: ситуація в енергосистемі на 28 липня
12:14
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Армія РФ обстріляла Кіндійку на Херсонщині: постраждав літній чоловік
12:10
Ексклюзив
Польща
Заяви польських політиків щодо Волинської трагедії вказують, що принаймні частина з них не хоче бачити Україну в незалежному майбутньому, - історик В'ятрович
12:03
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
Сили оборони вночі атакували нафтобазу в Курській області
12:00
OPINION
Карл Волох
Ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає
11:45
Хезбола, Ліван
"Перетин усіх червоних ліній": Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни", проте встановив умови для її уникнення
11:26
новини Львівщини
РФ завдала двох ракетних ударів по Харкову
11:21
Дональд Трамп
Трамп сказав християнам, що їм не доведеться голосувати після цих виборів, якщо він стане президентом США
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За тиждень Росія випустила близько 700 КАБів і понад 100 "шахедів" по Україні
11:03
ДТП
Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Одещині сталася ДТП за участі Mercedes і мотоцикла
10:20
США, Південна Корея
Південна Корея, США і Японія домовились про співпрацю у безпековій сфері на тлі загроз з боку КНДР та РФ
10:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про "чистий" та "брудний" юані
09:50
Оновлено
Одеса обстріл
Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 7 постраждалих, серед них троє дітей
09:47
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Речник ВМС Плетенчук проаналізував спроможності військово-морських сил РФ
09:09
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС та НАТО, а світова влада перейде від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії
09:08
Малійські повстанці заявили, що вбили й поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"
08:28
ЗСУ
Минулої доби зафіксовано 129 боєзіткнень, на Покровському і Торецькому напрямках росіяни провели майже по 30 атак, - Генштаб
08:14
сили ППО
Українська ППО вночі знищила 7 "шахедів" і ракету Х-59
08:08
OPINION
Ігор Гулик
Орбан хоче в Тамбов…
07:56
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Засіб ППО, 1180 військових та 13 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV