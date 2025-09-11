Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"

Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"

Дар'я Тарасова
11 вересня, 2025 четвер
15:10
Суспільство

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували в Україні 6 нових схем ухилення від мобілізації і затримали вісьмох організаторів оборудок. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що за суми від $5 тис. до $20 тис. правопорушники переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову.

Так, на Чернігівщині затримали очільницю місцевого коледжу, яка "на папері" зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили лікаря-хірурга – члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими меддовідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон "по зеленці".

У Кіровоградській області викрито адміністратора Телеграм-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через держкордон України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і зловживання впливом.

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

 

 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
Київщина
Полтавщина
Волинь
поліція
мобілізація
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Війна з Росією
Кіровоградщина
Читайте також:
Поліція США - ілюстрація
Автор Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
НАТО
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
збірна України з футболу
Автор Дмитро Марценишин
9 вересня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
15:47
Оновлено
Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, серед них 14 іноземців
15:21
Кіт Келлог
До Києва з візитом прибув спецпредставник Трампа Келлог, - ЗМІ
14:38
Джон Коул і Олександер Лукашенко
У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
14:25
Медовий місяць
"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022
14:13
фейк, фейки
На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД
13:49
Близький Схід Ємен нафта
Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
13:09
ДахаБраха
Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
12:57
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
12:54
"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
12:53
Огляд
Ларрі Еллісон
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
12:49
Володимир Зеленський
Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
12:36
голосування ООН
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ
12:28
Ексклюзив
Збиті російські безпілотники
Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України
12:04
іспит на керування вантажним транспортом
Уряд спростив отримання водійських прав на керування вантажним транспортом
12:00
Зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпровщини: СБУ затримала інформатора ФСБ
11:29
Прапор Польщі
Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю
11:17
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ
РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT
11:06
Ексклюзив
Польща
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
10:54
OPINION
Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Вбивця української біженки у США може отримати смертну кару, а медіа продовжують аналізувати атаку РФ на Польщу. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії продовжує зменшуватися через сонячну погоду: ситуація в енергосистемі 11 вересня
10:31
Ексклюзив
"Росія не має сил для відкриття ще одного фронту": експерт Жмайло про загрози спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025"
10:17
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи ППО на тлі вторгнення дронів РФ, - Bloomberg
10:13
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: У серпні українські БПЛА уразили понад 60 тис. цілей
09:43
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
09:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки коштують євро та долар на чорному ринку
09:24
Ексклюзив
ЗСУ
В Купʼянську Силам оборони України вдалось блокувати противника, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:20
ЗСУ, ППО
ППО за ніч знешкодила 62 з 66 російських безпілотників
08:56
Конгрес США
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України
08:55
Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом
08:08
Аналітика
Польща в прицілі РФ як можливість створення антипутінської коаліції
08:08
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV