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Переселенці можуть отримати грошову допомогу від ООН. Деталі

17 січня, 2024 середа
20:34
Суспільство ООН

Переселенці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн від ООН

Про це повідомляє офіційний сайт Мінреінтеграції.

"Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення", - йдеться в повідомленні.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їх адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Хто може подати заявку на грошову допомогу від ООН

Це родини, які:

  • мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно надати для грошової допомоги ООН

1. Документ, що посвідчує особу.

2. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

3. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

4. Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

5. Номер банківської картки для виплати допомоги.

6. Особистий номер телефону.

Україна
ООН
Війна з Росією
допомога Україні
внутрішні переселенці
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