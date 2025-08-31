Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова

Таку думку в етері Еспресо висловила письменниця, перекладачка Євгенія Кузнєцова у проєкті "Люди змін" із Лесею Вакулюк.

"Нам своє робити. От ми зараз з вами конкретно займаємося саме тим, що нам треба робити, і в тому просторі, який нам треба робити і розвивати. Ми на великому книжковому фестивалі (BestsellerFest, - ред.), сюди приходить дуже багато людей. Я впевнена, що сюди приходять і російськомовні люди теж, які люблять українську літературу. А перевчати якогось конкретного військового (якщо український військовий говорить російською, - ред.) нам абсолютно не потрібно. Це приватний простір, ніхто не може його порушувати. Наскільки я знаю, в багатьох підрозділах є правило, що якісь комунікації відбуваються українською, просто щоб не збивати одне одного на виході, наприклад, бойовому. Але якщо людина при цьому розмовляє російською, то нехай", - сказала вона.

Водночас Євгенія Кузнєцова зауважила, що поки використання російської мови не виходить за межі законодавства - немає проблеми.

"Якщо військовий потім повернеться в цивільне життя і, наприклад, створить якийсь ветеранський бізнес, наприклад, піцерію, СТО, юридичну компанію, чи зможе він надавати послуги російською мовою? Ні, не зможе. Тому що в Україні є конкретне законодавство, що всі послуги мають надаватися українською мовою. І отут ми вже зможемо потім критикувати кого завгодно, попри будь-який статус, якщо послуги надаються російською. А поки військовий говорить російською зі своїми – абсолютно нема проблем", - вважає вона.