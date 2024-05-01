Перевірка документів і транспорту, обмеження руху: в центрі Києва СБУ проводить протидиверсійні заходи
Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва. Спецпризначенці перевіряють документи громадян та проводять огляд будівель
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що серед основних локацій правоохоронців - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість. Крім цього, під час проведення обшуків можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
Під час безпекових заходів силовики:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.
Також СБУ рекомендує при собі мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
Перевірки відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
- На Великдень працюватимуть понад 23 тис. правоохоронців для забезпечення правопорядку.
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