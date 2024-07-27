Під час польоту на літаку загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил
Сьогодні, 27 липня, під час польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил
Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти, а також фахівці Повітряних сил ЗСУ. Керівництво університету сприяє слідству.
- У неділю, 2 червня, під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе