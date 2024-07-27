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Під час польоту на літаку загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил

Влад Дідусь
27 липня, 2024 субота
22:48
Суспільство свічка

Сьогодні, 27 липня, під час польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил

Зміст

Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти, а також фахівці Повітряних сил ЗСУ. Керівництво університету сприяє слідству.

  • У неділю, 2 червня, під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув.
Теги:
Україна
Харків
авіакатастрофа
Харківщина
Авіація
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2024, субота
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