Під час польоту на літаку загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил

Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, профільні експерти, а також фахівці Повітряних сил ЗСУ. Керівництво університету сприяє слідству.