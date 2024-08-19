Під Києвом пройде Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS

Слоган фестивалю: “Повертаємо ветеранів на спортивні майданчики!”.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Організатори фестивалю: Національна Рада спортивної реабілітації захисників України та Благодійний фонд “ЯНКО” за сприяння Козинської селищної Ради.

У програмі фестивалю: марш-кидок на 7 км, 18 км, 35 км; відкрите тренування з гольфу; заплив на відкритій воді 1000 м; відкрите тренування з футболу; стрільба з лука; відкрите тренування з піклболу; тренування та змагання з гри у петанк; відкрите тренування з сидячого волейболу.

Учасники фестивалю ставлять за мету зібрати 450 тис грн на спортивний протез для чинного військовослужбовця ЗСУ з позивним “Дальнобой” (Валерій Дич).

“Дальнобой” - старший оператор протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 242 окремого батальйону територіальної оборони 241 окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України. 19 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання у складі протитанкового відділення взводу вогневої підтримки біля н.п. Іванівське Донецької області він отримав травматичну ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення правої гомілки та лівого передпліччя.