"Підігрує пропаганді РФ": експерт Магера про законопроєкт щодо множинного громадянства
Експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера вважає, що законопроєкт про множинне громадянство не відповідає Конституції України й підігрує пропаганді РФ, яка розповідає, що Україна розпродала свої землі іноземцям
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Мене відразу здивувало, що сам законопроєкт про множинне громадянство та його назва не відповідають суті. Там написано про зміни до деяких законодавчих актів з питань міграції. Однак більша частина законопроєкту стосується редакції закону України про громадянство України. А громадянство й міграції трішки не одне й те саме", пояснив Магера.
Експерт зауважив, що законопроєкт про множинне громадянство не відповідає Конституції Україні
"Коли в законопроєкті пропонується перелік держав, громадяни яких можуть набути громадянство України і їм не потрібно припиняти своє попереднє громадянство, то тоді виникає питання - хіба після цього в нас зʼявляться громадяни рівні й рівніші? Тому, по-перше, цей законопроєкт не відповідає Конституції. По-друге, він не сприяє цементуванню української нації, які тільки окреслює свої обриси. По-третє, законопроєкт про множинне громадянство підігрує російській пропаганді, яка роками торочить про те, що Україна розпродала, чи буде розпродувати свої землі іноземцям", - додав він.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства
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