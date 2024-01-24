"Підігрує пропаганді РФ": експерт Магера про законопроєкт щодо множинного громадянства

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Мене відразу здивувало, що сам законопроєкт про множинне громадянство та його назва не відповідають суті. Там написано про зміни до деяких законодавчих актів з питань міграції. Однак більша частина законопроєкту стосується редакції закону України про громадянство України. А громадянство й міграції трішки не одне й те саме", пояснив Магера.

Експерт зауважив, що законопроєкт про множинне громадянство не відповідає Конституції Україні

"Коли в законопроєкті пропонується перелік держав, громадяни яких можуть набути громадянство України і їм не потрібно припиняти своє попереднє громадянство, то тоді виникає питання - хіба після цього в нас зʼявляться громадяни рівні й рівніші? Тому, по-перше, цей законопроєкт не відповідає Конституції. По-друге, він не сприяє цементуванню української нації, які тільки окреслює свої обриси. По-третє, законопроєкт про множинне громадянство підігрує російській пропаганді, яка роками торочить про те, що Україна розпродала, чи буде розпродувати свої землі іноземцям", - додав він.