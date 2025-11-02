Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
У Києві відбулося прощання із захисником України Сергієм Матіясевичем, який мав позивний "Африка"
Про це повідомляє 129 окремий батальйон територіальної оборони Києва 112 бригади.
Боєць загинув 19 жовтня 2025 року біля села Предтечине Краматорського району Донецької області.
Сергій працював в Інституті геронтології, де досліджував процеси старіння. Також навчався на психотерапевта й працював у лабораторії "Сінево" під час пандемії COVID-19.
Воїн мріяв про власну лабораторію та будинок, який хотів звести власноруч. Був винахідником — мав патент на швидкий фастекс, а також захоплювався спортом і наукою.
У 26 років за один день Сергій підкорив Кіліманджаро, за що побратими дали йому позивний "Африка". Любив наукову фантастику, стратегії, греблю, лижі, спортивний туризм і скелелазіння. Один зі скелелазних маршрутів він долав три роки — і таки здолав його.
З перших днів повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Сергій добровільно приєднався до Збройних сил України. Служив бойовим медиком, мінометником, аеророзвідником і керівником відділення ударних дронів.
За мужність і відданість отримав численні нагороди: відзнаку Президента України "За оборону України", нагороду Міністра оборони "Золотий тризуб", Золотий хрест від Головнокомандувача ЗСУ, а також медаль "Честь. Слава. Держава" та відзнаку "Гідність і Честь".
Прощання з Сергієм пройшло 1 листопада 2025 року на Оболоні.
- 5 липня, в селищі Нові Санжари попрощалися з військовим Станіславом Поповичем, який загинув 3 липня 2025 року під час ракетного удару РФ по Полтавського територіального центру комплектування.
