Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року

Про це повідомляє 129 окремий батальйон територіальної оборони Києва 112 бригади.

Боєць загинув 19 жовтня 2025 року біля села Предтечине Краматорського району Донецької області.

Сергій працював в Інституті геронтології, де досліджував процеси старіння. Також навчався на психотерапевта й працював у лабораторії "Сінево" під час пандемії COVID-19.

Воїн мріяв про власну лабораторію та будинок, який хотів звести власноруч. Був винахідником — мав патент на швидкий фастекс, а також захоплювався спортом і наукою.

У 26 років за один день Сергій підкорив Кіліманджаро, за що побратими дали йому позивний "Африка". Любив наукову фантастику, стратегії, греблю, лижі, спортивний туризм і скелелазіння. Один зі скелелазних маршрутів він долав три роки — і таки здолав його.

З перших днів повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Сергій добровільно приєднався до Збройних сил України. Служив бойовим медиком, мінометником, аеророзвідником і керівником відділення ударних дронів.

За мужність і відданість отримав численні нагороди: відзнаку Президента України "За оборону України", нагороду Міністра оборони "Золотий тризуб", Золотий хрест від Головнокомандувача ЗСУ, а також медаль "Честь. Слава. Держава" та відзнаку "Гідність і Честь".

Прощання з Сергієм пройшло 1 листопада 2025 року на Оболоні.