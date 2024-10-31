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Новини компаній

Підтримка військових – частина "ДНК". Як відповідальний бізнес допомагає ветеранам

Юлія Юліна
31 жовтня, 2024 четвер
17:34
Суспільство

Авіакомпанія "Українські вертольоти" активно долучається до підтримки військових і родин загиблих Героїв

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Підприємці вирішили, що допомога захисникам має стати частиною "ДНК" компанії.

"З початку  повномасштабного вторгнення наша компанія виділила 216 млн грн на те, щоб підтримувати Збройні Сили України, сім'ї загиблих воїнів ЗСУ й ветеранів", – сказала журналістам комунікаційна директорка ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти" Леся Червінська.

Авіакомпанія організувала для ветеранів два масштабні заходи з подарунками: у Бучі та Ірпені. Телефони, планшети, ноутбуки та зарядні станції отримали майже 30 демобілізованих військових в Ірпені. Це знадобиться ветеранам для пошуку роботи або занять власним хобі. 

Окрім того, компанія організовує розважальні заходи. Так, на концерт у Бучі  прийшли майже 130 військових після поранень, а також їхні родини. Захисники кажуть, що такі події - це приємна нагода побачитися з побратимами та перезавантажитися.

Організатори заходу підготували подарунки й на цю подію.

"Ми передаємо сертифікати на 15 тис. грн кожному ветерану. Вони діють в одній із мереж великих магазинів. Люди можуть за пів року придбати щось, що їм потрібно", – розповіла Леся Червінська.

"Українські вертольоти" підтримують військових і адресно, зокрема оплачують їм операції, догляд і післяопераційний період у приватних клініках. Адже після того, як військові захистили нас, ми маємо підтримувати їх, переконані у компанії.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
бізнес
Війна з Росією
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