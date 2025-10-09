Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
Німецький бізнесмен українського походження Борис Фуксман, співзасновник телеканалу "1+1", пішов із життя 9 жовтня у віці 78 років
Про це повідомив його двоюрідний брат Олександр Роднянський.
"Я знаю, що зараз у світі багато горя. Ці кляті війни щодня, щогодини, щохвилини забирають життя. Але не лише війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов із життя мій брат", - написав він на сторінці в instagram.
Борис Фуксман помер у віці 78 років. Він був німецьким бізнесменом, і у 1995 році разом з кінопродюсером Роднянським заснував український телеканал "1+1".
"Почавши з "нуля", він досяг великого успіху — своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався. Брат завжди підтримував мене і всі мої божевільні проєкти. Найголовніший з них — створення українського телеканалу "1+1". Ближчої людини в мене не було. Окрім дружини та дітей", - розповів кінопродюсер.
Окрім телеканалу, Борис Фуксман разом з Олександром Роднянським заснував мережу кінотеатрів "Сінема-Сіті" та був співвласником готелю Hilton Kyiv у столиці. Також обіймав посаду почесного президента Єврейської конфедерації України.
- Український журналіст-розслідувач і співзасновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський помер уночі 4 жовтня 2025 року через серцеву хворобу. Йому було 58 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе