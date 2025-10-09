Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман

Про це повідомив його двоюрідний брат Олександр Роднянський.

"Я знаю, що зараз у світі багато горя. Ці кляті війни щодня, щогодини, щохвилини забирають життя. Але не лише війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов із життя мій брат", - написав він на сторінці в instagram.

Борис Фуксман помер у віці 78 років. Він був німецьким бізнесменом, і у 1995 році разом з кінопродюсером Роднянським заснував український телеканал "1+1".

"Почавши з "нуля", він досяг великого успіху — своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався. Брат завжди підтримував мене і всі мої божевільні проєкти. Найголовніший з них — створення українського телеканалу "1+1". Ближчої людини в мене не було. Окрім дружини та дітей", - розповів кінопродюсер.

Окрім телеканалу, Борис Фуксман разом з Олександром Роднянським заснував мережу кінотеатрів "Сінема-Сіті" та був співвласником готелю Hilton Kyiv у столиці. Також обіймав посаду почесного президента Єврейської конфедерації України.