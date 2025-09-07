Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
Внаслідок російського повітряного удару вніч на 7 вересня 2025 року по Крюківському мосту у місті Кременчук Полтавської області суттєво пошкоджено Крюківський міст. Наразі автомобільний рух ним зупиненко
Про це заявив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.
"Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці.
Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці". Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - зазначив мер Кременчука.
Читайте також: РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
За його словами, наразі рух мостом неможливий - його перекрито.
"Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення", - додав Малецький.
Як потрапити з одного берега Дніпра на інший у Кременчуку
"Щоб забезпечити життєдіяльність міста, організовано безкоштовне перевезення пасажирів з одного берега на інший через греблю Кременчуцького водосховища. Автобуси курсуватимуть із табличкою "Раківка - Центр через м. Світловодськ. Безкоштовно", - додав Малецький.
Орієнтовна тривалість поїздки - близько 1 години.
- Крюківський міст є одночасно пішохідним, автомобільним та залізничним й з'єднує дві половини міста Кременчук, що розташовані на обох берегах Дніпра.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе