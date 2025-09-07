Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива

Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
14:14
Суспільство Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)

Внаслідок російського повітряного удару вніч на 7 вересня 2025 року по Крюківському мосту у місті Кременчук Полтавської області суттєво пошкоджено Крюківський міст. Наразі автомобільний рух ним зупиненко

Зміст

Про це заявив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

"Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці.
Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці". Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - зазначив мер Кременчука.

РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру 

За його словами, наразі рух мостом неможливий - його перекрито.  

"Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення", - додав Малецький.

Як потрапити з одного берега Дніпра на інший у Кременчуку

"Щоб забезпечити життєдіяльність міста, організовано безкоштовне перевезення пасажирів з одного берега на інший через греблю Кременчуцького водосховища. Автобуси курсуватимуть із табличкою "Раківка - Центр через м. Світловодськ. Безкоштовно", - додав Малецький.

Орієнтовна тривалість поїздки - близько 1 години.

  • Крюківський міст є одночасно пішохідним, автомобільним та залізничним й з'єднує дві половини міста Кременчук, що розташовані на обох берегах Дніпра.
     
F-16 Україна
Автор Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Прапор США
Автор Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
12:01
OPINION
Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
11:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції, не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
11:25
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
11:13
управління розвідки Міністерства оборони
"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України
10:36
Оновлено
Нафтопровід і НПЗ: Сили оборони уразили низку стратегічних об’єктів на території Росії
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
08:13
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 170 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:10
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
08:00
OPINION
Чому я не вірю в можливість перемир'я
07:40
Аналітика
Ту-95МС
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
07:30
Огляд
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
07:22
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
00:16
Руйнування на житловому масиві Шевченківський у смт Межова на Дніпровщині (серпень 2025 року)
Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки
2025, субота
6 вересня
22:50
Польща
У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
22:45
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
22:28
Оновлено
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
22:22
Ексклюзив
Влад Якушев
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
21:55
В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
21:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники
21:17
У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів
20:10
Житній ринок (Київ)
Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок
20:00
OPINION
"Ті битви народили в нас всередині дітей..."
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
