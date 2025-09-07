Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива

Про це заявив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

"Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці.

Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці". Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - зазначив мер Кременчука.

За його словами, наразі рух мостом неможливий - його перекрито.

"Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення", - додав Малецький.

Як потрапити з одного берега Дніпра на інший у Кременчуку

"Щоб забезпечити життєдіяльність міста, організовано безкоштовне перевезення пасажирів з одного берега на інший через греблю Кременчуцького водосховища. Автобуси курсуватимуть із табличкою "Раківка - Центр через м. Світловодськ. Безкоштовно", - додав Малецький.

Орієнтовна тривалість поїздки - близько 1 години.