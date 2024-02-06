Після перемоги треба очікувати на нову якість виборця, а не політиків, - старший лейтенант ЗСУ Ябчанка

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Після перемоги я очікую на нову якість виборців, а не політиків. Критикувати владу нормально. Втім, перед цим нам слід уважніше ставитись до свого вибору цієї влади й обирати не гарні гасла. Дійсно, всі політики, які подобались людям, говорили гарні речі, але не було мови про процедури й правила. Зокрема, це стосується і сучасних подій. Оскільки, до прикладу, жодних процедур впливу на політику Офісу президента ніхто не обговорював напередодні виборів", - пояснив Ябчанка.

Ябчанка наголосив, що перед обранням влади, потрібно ставити питання й вимагати відповіді на них

"Є процедура взаємодії президента з парламентом та виконавчою гілкою влади. Це все є. А от як має впливати Офіс президента на парламент, СБУ та уряд в процедурах не прописано. Тому, якщо цього немає в процедурах, то було б дуже добре, коли ми обираємо владу, ставити ці запитання й вимагати відповіді на ці запитання", - додав він.