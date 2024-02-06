Після перемоги треба очікувати на нову якість виборця, а не політиків, - старший лейтенант ЗСУ Ябчанка
Старший лейтенант, боєць роти Гонор 1-го окремого механізованого батальйону Вовки Да Вінчі Олександр Ябчанка переконаний, що після перемоги у війні з Росією мають ретельніше ставитись до вибору влади
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Після перемоги я очікую на нову якість виборців, а не політиків. Критикувати владу нормально. Втім, перед цим нам слід уважніше ставитись до свого вибору цієї влади й обирати не гарні гасла. Дійсно, всі політики, які подобались людям, говорили гарні речі, але не було мови про процедури й правила. Зокрема, це стосується і сучасних подій. Оскільки, до прикладу, жодних процедур впливу на політику Офісу президента ніхто не обговорював напередодні виборів", - пояснив Ябчанка.
Ябчанка наголосив, що перед обранням влади, потрібно ставити питання й вимагати відповіді на них
"Є процедура взаємодії президента з парламентом та виконавчою гілкою влади. Це все є. А от як має впливати Офіс президента на парламент, СБУ та уряд в процедурах не прописано. Тому, якщо цього немає в процедурах, то було б дуже добре, коли ми обираємо владу, ставити ці запитання й вимагати відповіді на ці запитання", - додав він.
- 6 січня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не можна буде провести вибори поки діє воєнний стан
- У середині січня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.06
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе