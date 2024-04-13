Після вбивства підлітка на фунікулері столичний Поділ посилено патрулюватимуть ТЦК і Нацполіція

Про це заявив заступник голови Подільської РДА Сергій Коваленко, передає пам'яткоохоронний хаб "Цегла".

За його словами, останнім часом почастішали подібні інциденти, тож столичний Поділ у час масового скупчення людей патрулюватиме поліція спільно з ТЦК. Відповідне рішення Подільська РДА ухвалила через інцидент на Київському фунікулері, коли через напад загинув 16-річний підліток.

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Що передувало

7 квітня Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний" повідомили, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла.

У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).