"Півтора року кошти вкатувалися в землю", - нардепка Геращенко про фортифікації на Харківщині
Народна депутатка України Ірина Геращенко розповіла, що разом із колегою Іриною Фріз відвідали фортифікаційні споруди на Харківщині, де покинуті "зуби дракона", які навіть не доїхали до передової вже кришаться
Цією інформацією вона поділилася в етері Еспресо.
"Повна відсутність комунікації породжує корупцію та імітацію бурхливої діяльності, а не розбудову справжніх оборонних ліній, які сьогодні дуже потрібні Харківщині для того, аби зупинити ворога, аби не допустити його до міста. Ми ж усвідомлюємо, що просування ворога на кожен кілометр ставить місто під нову й нову загрозу, бо ворог наближається і може крити вогнем Харків. Харків дуже зараз страждає від КАБів й щоденних атак, у таких умовах там залишаються люди й очевидно, що питання оборонних ліній виходить на дуже критичний рівень", - пояснила Геращенко.
Народна обраниця наголосила, що оборонні споруди для військових повинні мати різну систему комунікації й обов'язково необхідно враховувати ландшафт під час розміщення бетонних опорних пунктів.
Фото: Fb/Iryna Gerashchenko
"Те, що ми побачили, знаєте, відчуття, що люди будували собі, як кажуть, льох, щоб там ховати варення, а не знаходилися військові, побудована споруда коштує кілька мільйонів гривень. Цей бетонний ВОП (військовий опорний пункт, - ред.) побудований навпаки в низинах, а не зверху й бідні військові, які зараз знаходяться у цьому населеному пункті, були змушені самі встановлювати свою спостережну споруду. Ми передали всю цю інформацію безумовно ТСК. Знаєте, мене лякає, коли я бачу ці "побєдні" реляції марафону і таке відчуття, що представники влади, які розповідають, як все добре, або вони не володіють інформацією - і це жахливо, а хто говорить правду - їх звинувачують в російському ІПСО; або ж люди причетні до корупції", - вважає членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Пані Ірина згадує, що побачила на Харківщині зариту в землю "канаву" без входу і виходу, яку представляють як ВОП.
Фото: Fb/Iryna Gerashchenko
"Замість фортифікацій ці півтора року кошти просто вкатувалися в землю, будуючи отакі канали. Ми багато різного бачили, але канаву, яка просто зарита в землю і там немає ні входу, ні виходу, це якась просто яма посеред вулиці - я таке бачила вперше", - розповіла Геращенко.
Водночас "зуби дракона", які залишили на околицях населеного пункту, вже осипаються, що вказує на їхню погану якість.
Фото: Fb/Iryna Gerashchenko
Нардепка вважає, для побудови якісних фортифікацій має тривати комплексна робота з військовими, адміністраціями та будівельниками.
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