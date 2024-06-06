"Півтора року кошти вкатувалися в землю", - нардепка Геращенко про фортифікації на Харківщині

Цією інформацією вона поділилася в етері Еспресо.

"Повна відсутність комунікації породжує корупцію та імітацію бурхливої діяльності, а не розбудову справжніх оборонних ліній, які сьогодні дуже потрібні Харківщині для того, аби зупинити ворога, аби не допустити його до міста. Ми ж усвідомлюємо, що просування ворога на кожен кілометр ставить місто під нову й нову загрозу, бо ворог наближається і може крити вогнем Харків. Харків дуже зараз страждає від КАБів й щоденних атак, у таких умовах там залишаються люди й очевидно, що питання оборонних ліній виходить на дуже критичний рівень", - пояснила Геращенко.

Народна обраниця наголосила, що оборонні споруди для військових повинні мати різну систему комунікації й обов'язково необхідно враховувати ландшафт під час розміщення бетонних опорних пунктів.

Фото: Fb/Iryna Gerashchenko

"Те, що ми побачили, знаєте, відчуття, що люди будували собі, як кажуть, льох, щоб там ховати варення, а не знаходилися військові, побудована споруда коштує кілька мільйонів гривень. Цей бетонний ВОП (військовий опорний пункт, - ред.) побудований навпаки в низинах, а не зверху й бідні військові, які зараз знаходяться у цьому населеному пункті, були змушені самі встановлювати свою спостережну споруду. Ми передали всю цю інформацію безумовно ТСК. Знаєте, мене лякає, коли я бачу ці "побєдні" реляції марафону і таке відчуття, що представники влади, які розповідають, як все добре, або вони не володіють інформацією - і це жахливо, а хто говорить правду - їх звинувачують в російському ІПСО; або ж люди причетні до корупції", - вважає членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Пані Ірина згадує, що побачила на Харківщині зариту в землю "канаву" без входу і виходу, яку представляють як ВОП.

Фото: Fb/Iryna Gerashchenko

"Замість фортифікацій ці півтора року кошти просто вкатувалися в землю, будуючи отакі канали. Ми багато різного бачили, але канаву, яка просто зарита в землю і там немає ні входу, ні виходу, це якась просто яма посеред вулиці - я таке бачила вперше", - розповіла Геращенко.

Водночас "зуби дракона", які залишили на околицях населеного пункту, вже осипаються, що вказує на їхню погану якість.

Фото: Fb/Iryna Gerashchenko

Нардепка вважає, для побудови якісних фортифікацій має тривати комплексна робота з військовими, адміністраціями та будівельниками.