Племінник короля Чарльза III розповів про стан здоров’я монарха та медичні проблеми

Про це повідомляє Sky News Australia.

Член королівської сім'ї Пітер Філліпс, найстарший племінник Чарльза і син принцеси Анни, розповів про стан здоров’я свого дядька та медичні проблеми, з якими зіткнулася королівська родина в останні місяці.

"Він у гарному настрої. Я думаю, що в кінцевому підсумку він дуже розчарований. Він засмучений тим, що не може впоратися і робити все, що хоче. Але він дуже прагматичний і розуміє, що є період часу, коли йому дійсно потрібно зосередитися на собі", - зазначив Філліпс.

75-річному Чарльзу діагностували невідому форму раку під час проходження окремої процедури для лікування збільшеної простати в січні. Букінгемський палац підтвердив діагноз 5 лютого, викликавши глобальну хвилю занепокоєння щодо нового монарха, який зійшов на престол лише 18 місяців тому.

Попри те, що Чарльз здебільшого відійшов від громадського життя, він продовжує отримувати червоні скриньки від уряду та проводить зустрічі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Філліпс поділився, що Чарльз бере на себе більше королівських обов’язків, ніж радили його лікарі. Він наполягає на тому, щоб якнайбільше робити самостійно.

"Тож основним повідомленням буде те, що він, очевидно, дуже прагне повернутися до нормального життя. І він, мабуть, засмучений тим, що відновлення займає трохи більше часу, ніж йому, можливо, хотілося б", - зауважив Філліпс.

Хвороба монарха поставила під сумнів низку королівських заходів, запланованих на 2024 рік, включаючи перший запланований тур Чарльза та Камілли Австралією після того, як вони стали королем і королевою.

18 березня низка ЗМІ поширила інформацію про смерть британського монарха, прямого спадкоємця Єлизавети II, короля Чарльза ІІІ. Як заявили в дипломатичному представництві, ця новина є фейком.

5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.

18 січня стало відомо, що у короля виявили пухлину простати. У Букінгемському палаці публічно озвучили діагноз, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження. 27 січня повідомлялося, що Чарльз III пройшов курс лікування, після того як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня. А вже 4 лютого король Великої Британії відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції.